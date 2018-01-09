Инфляция в 2017 году составила 13,7%

Нацбанк ожидал 12,2%.

Инфляция в 2017 году составила 13,7%
Фото: пресс-служба НБУ

Инфляция в Украине в 2017 году составила 13,7%.

Об этом сообщила во вторник Государственная служба статистики.

Цены на потребительском рынке в декабре 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 1%, за год в целом - на 13,7%.

В том числе цены на продукты питания и безалкогольные напитки увеличились на 17,7%, на одежду и обувь - на 0,9%, на жилищно-коммунальные услуги - на 10,6%, на услуги здравоохранения - на 7,5%, на услуги образования - на 14,9%.

Уровень инфляции намного больше, чем ожидали в Национальном банке. Изначально он прогнозировал 9,1%, в октябре ухудшил прогноз до 12,2%.

Напомним, что в 2016 году была зафиксирована инфляция 12,4%, в 2015 году - инфляция 43,3%, в 2014 году - инфляция 24,9%, в 2013 - инфляция 0,5%, в 2012 году дефляция на уровне 0,2%.


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