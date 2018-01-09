Украине не удалось выполнить план по добыче угля в 2017 году

Украине не удалось выполнить план по добыче угля в 2017 году

В течение прошлого года украинские предприятия добыли почти 34 млн 916,2 тыс. тонн угля, что на 1,1% меньше планового показателя.

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики и угольной промышленности.

Так, в частности, на 2017 год было запланировано добыть чуть больше 35 млн 322 тысяч тонн угля, при этом фактическая добыча составила 34 млн 916,2 тыс. тонн, что на 405,9 тыс. тонн или 1,1% меньше плана.

При этом в декабря 2017 года Украина перевыполнила план по добыче угля: было добыто 2 млн 952 тыс. тонн угля, что на 252,8 тыс. тонн или 9,4% больше планового показателя в 2 млн 699,3 тыс. тонн.

Напомним, в 2017 году украинские порты увеличили перевалку импортного угля на 64,2% до 6,1 млн тонн, по сравнению с 2016 годом.




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