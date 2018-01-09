За выходные на АЗС подорожало топливо

В праздничные и выходные дни, с 5 по 9 января, розничные цены на бензин и дизельное топливо выросли.

Об этом сообщили в Консалтинговой группе А-95, пишет enkorr .

В частности, на станциях сети SOCAR бензин и ДТ подорожали на 40 коп/л: А-92 – до 30,39 грн/л, А-95 – до 31,39 грн/л, А-95+ – до 32,39 грн/л, ДТ – до 28,89 грн/л.

На заправках Татнефть Украина А-92 вырос в цене до 26,70 грн/л, А-95 – до 27,24 грн/л, А-95+ – до 28,08 грн/л, ДТ – до 25,08 грн/л.

В таких сетях как KLO, Marshal и ZOG топливо подорожало на 10-40 коп/л.

В группе А-95 отметили, что 9 января средняя стоимость бензина А-92 и А-95 выросла на 2 коп/л, до 27,88 грн/л и 28,63 грн/л, а бензин марки А-95+ и ДТ подорожали на 1 и 2 коп/л, до 29,85 грн/л и 26,45 грн/л, соответственно.

Напомним, со 2 по 3 января текущего года розничные цены на бензин и дизельное топливо выросли в сетях ОККО, WOG, AMIC, Shell, SOCAR, UPG и KLO.