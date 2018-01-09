Украина снизила импорт газа из-за теплой зимы

Украина в первую неделю января 2018 года снизила среднесуточный импорт природного газа на 16,2% по сравнению с декабрем прошлого года.

Об этом свидетельствуют расчеты агентства "Интерфакс-Украина" на основе данных ПАО "Укртрансгаз".

При этом среднесуточный импорт газа в декабре на 29,8% (на 13,1 млн куб. м) ниже аналогичного показателя за ноябрь (43,9 млн куб. м), что связано с теплой погодой и высокими запасами в подземных хранилищах.

Годом ранее среднесуточный импорт газа составлял: ноябрь-2016 – 51,6 млн куб. м, декабрь-2016 – 53,5 млн куб, м, 1-7 января-2017 – 48,1 млн куб. м.

Как сообщалось, Украина в 2017 году увеличила импорт природного газа на 26,8% (на 2,972 млрд куб м) по сравнению с 2016 годом – до 14,5 млрд куб. м.

Со стороны Словакии в 2017-м поступило 9,91 млрд куб м газа, Венгрии – 2,835 млрд куб м, Польши – 1,305 млрд куб м.

При этом Украина уже более двух лет (с 26 ноября 2015 года) не импортирует природный газ по контракту с ПАО "Газпром", закупая ресурс исключительно на своей западной границе.