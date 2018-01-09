Украина снизила импорт газа из-за теплой зимы
Украина в первую неделю января 2018 года снизила среднесуточный импорт природного газа на 16,2% по сравнению с декабрем прошлого года.
Об этом свидетельствуют расчеты агентства
При этом среднесуточный импорт газа в декабре на 29,8% (на 13,1 млн куб. м) ниже аналогичного показателя за ноябрь (43,9 млн куб. м), что связано с теплой погодой и высокими запасами в подземных хранилищах.
Годом ранее среднесуточный импорт газа составлял: ноябрь-2016 – 51,6 млн куб. м, декабрь-2016 – 53,5 млн куб, м, 1-7 января-2017 – 48,1 млн куб. м.
Как сообщалось, Украина в 2017 году увеличила импорт природного газа на 26,8% (на 2,972 млрд куб м) по сравнению с 2016 годом – до 14,5 млрд куб. м.
Со стороны Словакии в 2017-м поступило 9,91 млрд куб м газа, Венгрии – 2,835 млрд куб м, Польши – 1,305 млрд куб м.
При этом Украина уже более двух лет (с 26 ноября 2015 года) не импортирует природный газ по контракту с ПАО "Газпром", закупая ресурс исключительно на своей западной границе.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
09.01.2018 13:28