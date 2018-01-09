Украина снизила импорт газа из-за теплой зимы

Украина снизила импорт газа из-за теплой зимы

Украина в первую неделю января 2018 года снизила среднесуточный импорт природного газа на 16,2% по сравнению с декабрем прошлого года.

Об этом свидетельствуют расчеты агентства "Интерфакс-Украина" на основе данных ПАО "Укртрансгаз".

При этом среднесуточный импорт газа в декабре на 29,8% (на 13,1 млн куб. м) ниже аналогичного показателя за ноябрь (43,9 млн куб. м), что связано с теплой погодой и высокими запасами в подземных хранилищах.

Годом ранее среднесуточный импорт газа составлял: ноябрь-2016 – 51,6 млн куб. м, декабрь-2016 – 53,5 млн куб, м, 1-7 января-2017 – 48,1 млн куб. м.

Как сообщалось, Украина в 2017 году увеличила импорт природного газа на 26,8% (на 2,972 млрд куб м) по сравнению с 2016 годом – до 14,5 млрд куб. м.

Со стороны Словакии в 2017-м поступило 9,91 млрд куб м газа, Венгрии – 2,835 млрд куб м, Польши – 1,305 млрд куб м.

При этом Украина уже более двух лет (с 26 ноября 2015 года) не импортирует природный газ по контракту с ПАО "Газпром", закупая ресурс исключительно на своей западной границе.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Минимальная зарплата учителя в Украине с 1 января увеличилась до 11 тыс. гривенМинимальная зарплата учителя в Украине с 1 января увеличилась до 11 тыс. гривен
Введение налога на «лишние» посылки отложилиВведение налога на «лишние» посылки отложили
Украинцы смогут обойти лимит на зарубежные посылки: появилась лазейкаУкраинцы смогут обойти лимит на зарубежные посылки: появилась лазейка
Украина начала тратить резервы НБУУкраина начала тратить резервы НБУ
Арабы купили украинскую буксирную компаниюАрабы купили украинскую буксирную компанию
Блок рекламы


Похожие новости
Украина начала активно покупать уголь у РоSSииУкраина начала активно покупать уголь у РоSSии
Украина за год увеличила импорт нефти почти втроеУкраина за год увеличила импорт нефти почти втрое
Украина уменьшила запасы газа в ПХГ до 14,41 миллиарда кубовУкраина уменьшила запасы газа в ПХГ до 14,41 миллиарда кубов
Глава китайского бюро "Би-би-си" уволилась из-за разницы в зарплатах с мужчинамиГлава китайского бюро "Би-би-си" уволилась из-за разницы в зарплатах с мужчинами
Украина стала лидером европейского импорта лыжУкраина стала лидером европейского импорта лыж
Цены на газ в США выросли из-за погодных условий в 60 разЦены на газ в США выросли из-за погодных условий в 60 раз
С Intel начали судиться из-за уязвимости в процессорах компанииС Intel начали судиться из-за уязвимости в процессорах компании
Украина начала тратить резервы НБУУкраина начала тратить резервы НБУ
Украина резко нарастила экспорт пиваУкраина резко нарастила экспорт пива
Импорт сыров в Украину в 2017 году превысил экспортИмпорт сыров в Украину в 2017 году превысил экспорт
Последние новости
Подгружаем последние новости