В порт "Южный" прибыл балкер с углем из ЮАР

Следующее судно с углем ожидается через неделю.

В порт "Южный" прибыл балкер с углем из ЮАР
Фото: facebook.com/seaportYuzhny

В порт "Южный" на юге Украины зашел первый в 2018 году балкер с углем из ЮАР.

Об этом сообщает пресс-служба порта в Фейсбуке.

"6 января в 2:25 к причалу №8 ГП «Морской торговый порт «Южный» пришвартовалось судно Panamax QI XIANG. На борту балкера 73000 тонн энергетического угля из ЮАР для ДТЭК", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 8:00 9 января осталось разгрузить меньше 20 тыс. тонн груза.

"Panamax QI XIANG это уже восьмой балкер из ЮАР для ДТЭК, который принимает порт. Завершить разгрузки планируем за полтора суток. Следующее судно с углем ожидаем через неделю", - отметил и.о. директора ГП МТП "Южный" Виталий Жуковский.

Напомним, в 2017 Украина импортировала 19,8 млн тонн угля на $2,7 млрд.

Украина начала нуждаться в импортном угле после потери контроля над частью Донбасса. По словам министра энергетики Игоря Насалика, антрацитный уголь Украина получает только из-за рубежа.

В 2016 году Украина импортировала угля на 1 467,09 млн долларов, экспорт составил 44,762 млн долларов.


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