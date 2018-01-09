В порт "Южный" прибыл балкер с углем из ЮАР
Следующее судно с углем ожидается через неделю.
В порт "Южный" на юге Украины зашел первый в 2018 году балкер с углем из ЮАР.
Об этом сообщает пресс-служба порта в Фейсбуке.
"6 января в 2:25 к причалу №8 ГП «Морской торговый порт «Южный» пришвартовалось судно Panamax QI XIANG. На борту балкера 73000 тонн энергетического угля из ЮАР для ДТЭК", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по состоянию на 8:00 9 января осталось разгрузить меньше 20 тыс. тонн груза.
"Panamax QI XIANG это уже восьмой балкер из ЮАР для ДТЭК, который принимает порт. Завершить разгрузки планируем за полтора суток. Следующее судно с углем ожидаем через неделю", - отметил и.о. директора ГП МТП "Южный" Виталий Жуковский.
Напомним, в 2017 Украина импортировала 19,8 млн тонн угля на $2,7 млрд.
Украина начала нуждаться в импортном угле после потери контроля над частью Донбасса. По словам министра энергетики Игоря Насалика, антрацитный уголь Украина получает только из-за рубежа.
В 2016 году Украина импортировала угля на 1 467,09 млн долларов, экспорт составил 44,762 млн долларов.
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Финансы
09.01.2018 13:28