Троих бывших членов правления банка "Михайловский" объявили в розыск

Их подозревают в присвоении имущества и служебном подлоге.

Троих бывших членов правления банка "Михайловский" объявили в розыск

Национальная полиция объявила в розыск трех бывших членов правления банка "Михайловский".

Об этом свидетельствуют данные Министерства внутренних дел о лицах, скрывающихся от правоохранительных органов.

В частности, 25 сентября 2017 года в розыск объявлены: экс-первый зампредседателя правления Виталий Шастун 1977 года рождения, экс-директор департамента казначейства - член правления - Виктор Ерасов 1974 года рождения, а 26 сентября экс - директор финансового департамента - член правления - Татьяна Анишина 1968 года рождения.

Их разыскивает Печерское управление полиции Главного управления Нацполиции в Киеве.

Их всех подозревают в правонарушениях, предусмотренных ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладением им путем злоупотребления служебным положением) и ч.2 ст. 366 (служебный подлог).

Также в розыске с августа 2016 года числится экс-зампредседателя правления "Михайловского" Денис Панфилов.

Напомним, правоохранители расследуют хищение из банка "Михайловский" более 2 млрд гривен, в том числе ущерб на 870 млн гривен инкриминировали бывшему главе правления Игорю Дорошенко. В июне 2017 Днепровский райсуд Киева отправил Дорошенко под домашний арест.


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