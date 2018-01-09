Троих бывших членов правления банка "Михайловский" объявили в розыск

Их подозревают в присвоении имущества и служебном подлоге.

Национальная полиция объявила в розыск трех бывших членов правления банка "Михайловский".

Об этом свидетельствуют данные Министерства внутренних дел о лицах, скрывающихся от правоохранительных органов.

В частности, 25 сентября 2017 года в розыск объявлены: экс-первый зампредседателя правления Виталий Шастун 1977 года рождения, экс-директор департамента казначейства - член правления - Виктор Ерасов 1974 года рождения, а 26 сентября экс - директор финансового департамента - член правления - Татьяна Анишина 1968 года рождения.

Их разыскивает Печерское управление полиции Главного управления Нацполиции в Киеве .

Их всех подозревают в правонарушениях, предусмотренных ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладением им путем злоупотребления служебным положением) и ч.2 ст. 366 (служебный подлог).

Также в розыске с августа 2016 года числится экс-зампредседателя правления "Михайловского" Денис Панфилов.