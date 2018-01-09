После Рождества евро в киевских обменниках продают по 34,1 гривны

9 января курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 5 января на 11,01 коп. до 28,3668 UAH/USD, курс покупки - на 8,29 коп. до 27,9910 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Украинские новости .

Средний курс покупки евро понизился на 1,62 коп. до 33,3861 UAH/EUR, курс продажи повысился на 7,3 коп. до 34,1297 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 роSSийских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 27,9910 28,3668 33,3861 34,1297 4,31 4,97 Максимальный 28,1500 28,5000 33,7500 34,8500 4,80 5,40 Минимальный 27,5000 28,2000 33,1000 33,8000 2,00 4,80

Напомним, по расчетам аналитиков, украинцев в 2018 ждет инфляция не менее 1% ежемесячно, причины которой - рост зарплат, девальвация гривны и повышение мировых цен на нефть.

Также вице-премьер-министр Павел Розенко прогнозирует среднюю заработную плату в 10 тыс. гривен до октября.