После Рождества евро в киевских обменниках продают по 34,1 гривны
9 января курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 5 января на 11,01 коп. до 28,3668 UAH/USD, курс покупки - на 8,29 коп. до 27,9910 UAH/USD.
Об этом сообщает BIN.ua, передают
Средний курс покупки евро понизился на 1,62 коп. до 33,3861 UAH/EUR, курс продажи повысился на 7,3 коп. до 34,1297 UAH/EUR.
Курсы наличной иностранной валюты:
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Напомним, по расчетам аналитиков, украинцев в 2018 ждет инфляция не менее 1% ежемесячно, причины которой - рост зарплат, девальвация гривны и повышение мировых цен на нефть.
Также вице-премьер-министр Павел Розенко прогнозирует среднюю заработную плату в 10 тыс. гривен до октября.
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Финансы
09.01.2018 13:26