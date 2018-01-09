После Рождества евро в киевских обменниках продают по 34,1 гривны

После Рождества евро в киевских обменниках продают по 34,1 гривны

9 января курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 5 января на 11,01 коп. до 28,3668 UAH/USD, курс покупки - на 8,29 коп. до 27,9910 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Украинские новости.

Средний курс покупки евро понизился на 1,62 коп. до 33,3861 UAH/EUR, курс продажи повысился на 7,3 коп. до 34,1297 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США

Евро

10 роSSийских рублей

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Средний

27,9910

28,3668

33,3861

34,1297

4,31

4,97

Максимальный

28,1500

28,5000

33,7500

34,8500

4,80

5,40

Минимальный

27,5000

28,2000

33,1000

33,8000

2,00

4,80

Напомним, по расчетам аналитиков, украинцев в 2018 ждет инфляция не менее 1% ежемесячно, причины которой - рост зарплат, девальвация гривны и повышение мировых цен на нефть

Также вице-премьер-министр Павел Розенко прогнозирует среднюю заработную плату в 10 тыс. гривен до октября.




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