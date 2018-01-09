Минфин хочет обязать богачей подавать спецдекларацию
"Лицами с высокими доходами" предлагается считать людей с годовым доходом свыше 50 млн гривен.
Министерство финансов разработало законопроект, которым предлагается ввести в законодательство термин "лицо с высокими доходами" и обязать таких физлиц подавать ежегодную налоговую декларацию.
Документ обнародован на сайте Минфина.
Согласно предлагаемым изменениям, к категории состоятельных лиц - плательщиков налога предлагается отнести физическое лицо - резидента, которое соответствует одному из критериев:
- является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) крупного налогоплательщика;
- прямо или косвенно владеет 10 и более процентами уставного капитала юридического лица, которое является налоговым резидентом другого государства и задекларировало доход за предыдущий налоговый год 10 и более миллионов евро;
- общий годовой налогооблагаемый доход за предыдущий налоговый год которого превышает 50 млн гривен.
В законопроекте предусмотрено ежегодное предоставление такими физическими лицами деклараций об имущественном состоянии и доходах и установление повышенного уровня ответственности за несвоевременное представление налоговых деклараций.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
09.01.2018 13:26