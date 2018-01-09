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Минфин хочет обязать богачей подавать спецдекларацию "Лицами с высокими доходами" предлагается считать людей с годовым доходом свыше 50 млн гривен. Фото: depositphotos/IuriiSokolov Министерство финансов разработало законопроект, которым предлагается ввести в законодательство термин "лицо с высокими доходами" и обязать таких физлиц подавать ежегодную налоговую декларацию. Документ обнародован на сайте Минфина. Согласно предлагаемым изменениям, к категории состоятельных лиц - плательщиков налога предлагается отнести физическое лицо - резидента, которое соответствует одному из критериев: является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) крупного налогоплательщика;

прямо или косвенно владеет 10 и более процентами уставного капитала юридического лица, которое является налоговым резидентом другого государства и задекларировало доход за предыдущий налоговый год 10 и более миллионов евро;

общий годовой налогооблагаемый доход за предыдущий налоговый год которого превышает 50 млн гривен. В законопроекте предусмотрено ежегодное предоставление такими физическими лицами деклараций об имущественном состоянии и доходах и установление повышенного уровня ответственности за несвоевременное представление налоговых деклараций.

LB.ua

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