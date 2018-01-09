Украина уменьшила запасы газа в ПХГ до 14,41 миллиарда кубов

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 7 января уменьшился до 14,418 млрд куб. м.

Об этом передает ПАО "Укртрансгаз".

По последним данным, за сутки в ПХГ Украины газ не закачивался.

Также в течение суток с ПХГ Украины было отобрано 44,46 млн куб. м газа.

При этом в данных на 7 января указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии 19,36 млн куб. м, из Венгрии - 2,83 млн куб. м, из Польши - 3,57 млн куб. м газа.

Таким образом, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 46%.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Напомним, Украина сократила потребление газа в 2017 году на 15%.