Цена нефти марки Brent достигла 68,11 доллара за баррель

Цена нефти марки Brent достигла 68,11 доллара за баррель

Утром 9 января 2017 года фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте выросли в цене до 68,11 доллара за баррель.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:18, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,49%.

При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 62,14 доллара за баррель, прибавив 0,66%.

Напомним, Украина сократила добычу нефти на 4%.

Цена нефти североморской марки Brent утром, 29 декабря 2017 года, находилась на отметке выше 66 долларов за баррель.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Минимальная зарплата учителя в Украине с 1 января увеличилась до 11 тыс. гривенМинимальная зарплата учителя в Украине с 1 января увеличилась до 11 тыс. гривен
Введение налога на «лишние» посылки отложилиВведение налога на «лишние» посылки отложили
Украинцы смогут обойти лимит на зарубежные посылки: появилась лазейкаУкраинцы смогут обойти лимит на зарубежные посылки: появилась лазейка
Украина начала тратить резервы НБУУкраина начала тратить резервы НБУ
Арабы купили украинскую буксирную компаниюАрабы купили украинскую буксирную компанию
Блок рекламы


Похожие новости
Украина за год увеличила импорт нефти почти втроеУкраина за год увеличила импорт нефти почти втрое
В Украине взлетел курс доллараВ Украине взлетел курс доллара
Цена нефти марки Brent достигла 68,01 доллара за баррельЦена нефти марки Brent достигла 68,01 доллара за баррель
Впервые с 2015 года цена нефти Brent достигла 68 долларов за баррельВпервые с 2015 года цена нефти Brent достигла 68 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent достигла отметки 66,58 доллара за баррельЦена нефти марки Brent достигла отметки 66,58 доллара за баррель
В Украине рыночная цена на электроэнергию возрастает на 9,5%В Украине рыночная цена на электроэнергию возрастает на 9,5%
Цена нефти марки Brent превысила 66 долларов за баррельЦена нефти марки Brent превысила 66 долларов за баррель
Названы основные факторы, влияющие на мировую цену нефти в 2018 годуНазваны основные факторы, влияющие на мировую цену нефти в 2018 году
Цена угля в ОРЦ соответствует рыночной конъюнктуре, - эксперт Центра РазумковаЦена угля в ОРЦ соответствует рыночной конъюнктуре, - эксперт Центра Разумкова
Цена нефти Brent достигла отметки 66,60 доллара за баррельЦена нефти Brent достигла отметки 66,60 доллара за баррель
Последние новости
Подгружаем последние новости