Цена нефти марки Brent достигла 68,11 доллара за баррель
Утром 9 января 2017 года фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте выросли в цене до 68,11 доллара за баррель.
Об этом сообщает
По данным издания по состоянию на 8:18, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,49%.
При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 62,14 доллара за баррель, прибавив 0,66%.
Напомним, Украина сократила добычу нефти на 4%.
Цена нефти североморской марки Brent утром, 29 декабря 2017 года, находилась на отметке выше 66 долларов за баррель.
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