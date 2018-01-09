Цена нефти марки Brent достигла 68,11 доллара за баррель

Утром 9 января 2017 года фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте выросли в цене до 68,11 доллара за баррель.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:18, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,49%.

При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 62,14 доллара за баррель, прибавив 0,66%.

Напомним, Украина сократила добычу нефти на 4%.

Цена нефти североморской марки Brent утром, 29 декабря 2017 года, находилась на отметке выше 66 долларов за баррель.