«Порошенківці» дали улюбленій «прокладці» третину мільярда на розбудову ліцею на Печерських Липках
КП з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення «Спецжитлофонд» 4 січня за результатами тендеру уклало угоду з ТОВ «Варда спецбуд монтаж» на реконструкцію з прибудовою до будівлі Києво-Печерського ліцею №171 «Лідер» вартістю 342,84 млн грн. Про це повідомляється в системі «
Реконструкцію ліцею на вул. Лейпцизькій, 11-а у Печерському районі мають виконати коштом бюджету Києва у 2018-2020 роках.
З загальної суми контракту на зарплату будівельників має піти 30,68 млн грн., або близько 9% від кошторису. На прибуток підрядника відведено 3,36 млн грн., або 1%.
Субпідрядниками будуть ТОВ «Укрмонолітмонтаж» (більше 20%), а також ТОВ «Смарт Солюшнз Груп» і ТОВ «Україно-європейська будівельна група» (менше 20% вартості угоди). Гарантійний строк становить десять років.
За підсумковою відомістю ресурсів первинної пропозиції переможця, бетон В7,5 М100 20-40 мм коштуватиме 1 250 грн./куб. м. (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки). Його різновиди у відкритих джерелах можна знайти від чверті до третини дешевше – по
Цегла керамічна одинарна повнотіла М100 і М75 коштує 3 300-3 500 грн./тис шт. У жовтні на тендері КП «Житлоінвестбуд-УКБ» другий тип коштував у принаймні на третину дешевше – 2 458 грн./тис шт.
Алюмінієві фасади на скління обійдуться у 4 300 грн./кв. м, а композитні панелі – у 750 грн./кв. м.
КП «Спецжитлофонд» очолює депутат Київради Володимир Шарій (БПП).
«Варда Спецбуд Монтаж» зі статутним капіталом 1 тис грн. створили в кінці 2014 р. Артем Молчанов із с. Доманівка на Миколаївщині та Олександр Кириченко з с. Росава на Київщині.
Дмитро Кириченко, прописаний там само в Росаві, був першозасновником ТОВ »Еко-Буд-Трейд». Нинішній власник цієї фірми – колишній кандидат в депутати Київради від БПП Максим Половко – через ланцюжок партнерів пов’язаний із компаніями, близькими до директора КП «Житлоінвестбуд-УКБ» В’ячеслава Непопа та Михайла Голиці – екс-очільника Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА та президента АТ «ХК «Київміськбуд».
Нині фірма-переможець «Варда Спецбуд Монтаж» належить киянину Максиму Кузьменку, який у 2015 р.
Одеське ТОВ «Арт Проект-2010» Андрія Андреєвського зі статутним капіталом 1 тис грн. не допустили до аукціону через якусь невідповідність тендерній документації.
Єдиним конкурентом на тендері було ТОВ «Скайбуд груп» Олександра Безкровного з м. Миронівка на Київщині. Директором є Володимир Васильович Філончук, який народився 13 вересня 1963 р. Особа з такими ПІБ володіє квартирою з
Усього «Варда Спецбуд Монтаж» із квітня 2016 р. виграло тендерів на 1 224,86 млн грн.
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