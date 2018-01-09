«Порошенківці» дали улюбленій «прокладці» третину мільярда на розбудову ліцею на Печерських Липках

«Порошенківці» дали улюбленій «прокладці» третину мільярда на розбудову ліцею на Печерських ЛипкахКП з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення «Спецжитлофонд» 4 січня за результатами тендеру уклало угоду з ТОВ «Варда спецбуд монтаж» на реконструкцію з прибудовою до будівлі Києво-Печерського ліцею №171 «Лідер» вартістю 342,84 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Реконструкцію ліцею на вул. Лейпцизькій, 11-а у Печерському районі мають виконати коштом бюджету Києва у 2018-2020 роках.

З загальної суми контракту на зарплату будівельників має піти 30,68 млн грн., або близько 9% від кошторису. На прибуток підрядника відведено 3,36 млн грн., або 1%.

Субпідрядниками будуть ТОВ «Укрмонолітмонтаж» (більше 20%), а також ТОВ «Смарт Солюшнз Груп» і ТОВ «Україно-європейська будівельна група» (менше 20% вартості угоди). Гарантійний строк становить десять років.

За підсумковою відомістю ресурсів первинної пропозиції переможця, бетон В7,5 М100 20-40 мм коштуватиме 1 250 грн./куб. м. (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки). Його різновиди у відкритих джерелах можна знайти від чверті до третини дешевше – по 911-1 029 грн./куб. м.

Цегла керамічна одинарна повнотіла М100 і М75 коштує 3 300-3 500 грн./тис шт. У жовтні на тендері КП «Житлоінвестбуд-УКБ» другий тип коштував у принаймні на третину дешевше – 2 458 грн./тис шт.

Алюмінієві фасади на скління обійдуться у 4 300 грн./кв. м, а композитні панелі – у 750 грн./кв. м.

КП «Спецжитлофонд» очолює депутат Київради Володимир Шарій (БПП).

«Варда Спецбуд Монтаж» зі статутним капіталом 1 тис грн. створили в кінці 2014 р. Артем Молчанов із с. Доманівка на Миколаївщині та Олександр Кириченко з с. Росава на Київщині.

Дмитро Кириченко, прописаний там само в Росаві, був першозасновником ТОВ »Еко-Буд-Трейд». Нинішній власник цієї фірми – колишній кандидат в депутати Київради від БПП Максим Половко – через ланцюжок партнерів пов’язаний із компаніями, близькими до директора КП «Житлоінвестбуд-УКБ» В’ячеслава Непопа та Михайла Голиці – екс-очільника Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА та президента АТ «ХК «Київміськбуд».

Нині фірма-переможець «Варда Спецбуд Монтаж» належить киянину Максиму Кузьменку, який у 2015 р. йшов у Київраду від партії ВО «Батьківщина». Він також володіє ТОВ «Укрфінанс-Інвест» (стара назва – «Компанія з управління активами Укрміськбуд-Фінанс»).

Одеське ТОВ «Арт Проект-2010» Андрія Андреєвського зі статутним капіталом 1 тис грн. не допустили до аукціону через якусь невідповідність тендерній документації.

Єдиним конкурентом на тендері було ТОВ «Скайбуд груп» Олександра Безкровного з м. Миронівка на Київщині. Директором є Володимир Васильович Філончук, який народився 13 вересня 1963 р. Особа з такими ПІБ володіє квартирою з першим заступником голови Державної архітектурно-будівельної інспекції Валерієм Васильовичем Філончуком, народженим того ж дня.

Усього «Варда Спецбуд Монтаж» із квітня 2016 р. виграло тендерів на 1 224,86 млн грн.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Минимальная зарплата учителя в Украине с 1 января увеличилась до 11 тыс. гривенМинимальная зарплата учителя в Украине с 1 января увеличилась до 11 тыс. гривен
Введение налога на «лишние» посылки отложилиВведение налога на «лишние» посылки отложили
Украинцы смогут обойти лимит на зарубежные посылки: появилась лазейкаУкраинцы смогут обойти лимит на зарубежные посылки: появилась лазейка
Украина начала тратить резервы НБУУкраина начала тратить резервы НБУ
Арабы купили украинскую буксирную компаниюАрабы купили украинскую буксирную компанию
Блок рекламы


Похожие новости
«Київводоканал» таки злив «прокладці» 19 мільйонів на паршиві насоси по завищеній ціні«Київводоканал» таки злив «прокладці» 19 мільйонів на паршиві насоси по завищеній ціні
НКРЕКП планує злити Ахметову 1,5 мільярда по боргам, прокинувши «Енергоатом» та інших «нетепловиків»
8,31 мільярда минулого тижня
Фирмы Порошенко продали государству ремонт фрегата, страховку, шоколадФирмы Порошенко продали государству ремонт фрегата, страховку, шоколад
В американский сэконд-хенд сдали пальто со спрятанной суммой 17 тысяч долларовВ американский сэконд-хенд сдали пальто со спрятанной суммой 17 тысяч долларов
Сім’ї екс-заммера Севастополя додали 38 мільйонів на сміттєзвалище у Краматорську
Хорватська «Crosco» отримає ще півмільярда «Укргазвидобування» за буріння на Харківщині й Полтавщині
Держкомбінат Фірташа за 13 мільйонів замовив «прокладці» Фірташа ільменіт удвічі дорожче експорту
18,07 мільярда минулого тижня
Попри заяви Омеляна зарплата керівника «АМПУ» зросте на третинуПопри заяви Омеляна зарплата керівника «АМПУ» зросте на третину
Последние новости
Подгружаем последние новости