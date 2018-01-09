«Харківводоканал» купує реагенти у фірми, яка платить зарплату замдиректору водоканала

Постачальником хімічної речовини праєстол для КП «Харківводоканала» у 2017 році було ПП «Сервіс О.К.», в якому в цей же рік отримував зарплату заступник директора харківського водоканалу Віктор Булгаков. Про це повідомив «Харківський антикорупційний центр».

Заступник гендиректора по експлуатації каналізаційного господарства КП «Харківводоканал» Віктор Булгаков задекларував 292,5 тис.грн. доходу в 2017 році від зайняття підприємницькою діяльністю в київському приватному підприємстві «Сервіс О.К.».

Саме це підприємство є у лютому 2017 року було обрано постачальником реагентів для КП «Харківводоканал» на 992 тис грн. Ціна за тонну реагента марки «Праєстол 853 ВС» склала 150 тис. грн., а вартість тони реагента марок «Праєстол 859 ВС» та «Праєстол 854 ВС» – 186 тис. грн.

Місце поставки – Харків, проспект Гагаріна, 354. За цією адресою знаходиться комплекс біологічної очистки Безлюдівський, який підпорядковується комплексу «Харківводовідведення», яке зараз очолює Віктор Булгаков.

В 2016 році Віктор Булгаков на посаді директора комплексу «Харківвідведення» заробив 255,65 тис.грн., що менше, ніж він отримав від ПП «Сервіс О.К.» в 2017 році.

«Сервіс О.К.» не перший раз поставляє праєстол на «Харківводоканал». В 2015 році фірма отримала підряди на суму 10,79 млн грн.

Власником та керівником ПП «Сервіс О.К.» є Володимир Червонюк.

Віктор Булгаков, згідно електронної декларації за 2016 рік, має готівкою 42 тис.дол., 125 тис.грн. Крім цього Булгаков володіє автівкою BMW 525I 2005 року випуску, а в 2008 році придбав квартиру площею 122,5 кв.м. за 418,1 тис.грн.