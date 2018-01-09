«Харківводоканал» купує реагенти у фірми, яка платить зарплату замдиректору водоканала
Постачальником хімічної речовини праєстол для КП «Харківводоканала» у 2017 році було ПП «Сервіс О.К.», в якому в цей же рік отримував зарплату заступник директора харківського водоканалу Віктор Булгаков. Про це
Заступник гендиректора по експлуатації каналізаційного господарства КП «Харківводоканал» Віктор Булгаков
Саме це підприємство є у лютому 2017 року було
Місце поставки – Харків, проспект Гагаріна, 354. За цією адресою знаходиться комплекс біологічної очистки Безлюдівський, який підпорядковується комплексу «Харківводовідведення», яке зараз очолює Віктор Булгаков.
В 2016 році Віктор Булгаков на посаді директора комплексу «Харківвідведення»
«Сервіс О.К.» не перший раз поставляє праєстол на «Харківводоканал». В 2015 році фірма отримала підряди на суму 10,79 млн грн.
Власником та керівником ПП «Сервіс О.К.» є Володимир Червонюк.
Віктор Булгаков, згідно електронної декларації за 2016 рік, має готівкою 42 тис.дол., 125 тис.грн. Крім цього Булгаков володіє автівкою BMW 525I 2005 року випуску, а в 2008 році придбав квартиру площею 122,5 кв.м. за 418,1 тис.грн.
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