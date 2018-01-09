В Украине взлетел курс доллара

В Украине взлетел курс доллара

На сегодня, 9 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 28,19 грн;
1 евро – 33,97 грн;
10 роSSийских рублей – 4,89 грн.

Таким образом, курс доллара, по сравнению со значениями 5 января, повысился на 19 копеек. Так дорого официальный доллар не стоил с начала 2015 года, когда был установлен исторический рекорд его дороговизны. Скачок курса доллара в НБУ ранее объясняли сезонными факторами и проволочками в сотрудничестве с МВФ.

Напомним, эксперт корпорации стратегического консалтинга «Гардарика» Константин Матвиенко прогнозирует, что в 2018 году с большой долей вероятности курс доллара в Украине достигнет 40 гривен.




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