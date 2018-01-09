В Украине взлетел курс доллара
На сегодня, 9 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:
1 доллар США – 28,19 грн;
1 евро – 33,97 грн;
10 роSSийских рублей – 4,89 грн.
Таким образом, курс доллара, по сравнению со значениями 5 января, повысился на 19 копеек. Так дорого официальный доллар не стоил с начала 2015 года, когда был установлен исторический рекорд его дороговизны. Скачок курса доллара в НБУ ранее объясняли сезонными факторами и проволочками в сотрудничестве с МВФ.
Напомним, эксперт корпорации стратегического консалтинга «Гардарика» Константин Матвиенко прогнозирует, что в 2018 году с большой долей вероятности курс доллара в Украине достигнет 40 гривен.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Финансы
09.01.2018 11:59
09.01.2018 12:01