Онлайн-продажи украинских магазинов выросли на 30–50%

В 2016 г., по официальным данным, онлайн-коммерция составляла около 3% от всего оборота розничной сферы. Тогда как аналитики рынка говорят о вдвое большей доле на уровне 6% от совокупных продаж. Однако важны не столько объемы, сколько сам показатель роста. Например, многие магазины говорят о том, что за текущий год их трафик увеличился на 30–50%.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Максим Праздников. По его мнению, это тренд, учитывая, что подобную динамику они наблюдают в течение последних лет.

В мире основными драйверами распространения онлайн-продаж выступают США и Китай . В 2016 г. китайский рынок электронной коммерции вырос сразу на 26%, тогда как в США рост составил 15,6%.

По прогнозам статистического портала Statista, до конца 2017 г. доля онлайн-коммерции составит 10% от всего мирового ритейла. Например, в 2016 г. это было 8,7%, тогда как в 2015-м онлайн-торговля занимала всего 7,4% рынка. Зато к 2021 г. электронной коммерции пророчат откусить одну шестую от всех глобальных продаж.

«Примечательны отчеты о недавней «черной пятнице» по-украински. В 2017 г. значительное количество ритейлеров смогло получить на 100–150% больше заказов, чем в прошлом. И все же они не дотянули до показателей своих западных коллег, где магазины за одни сутки делают месячную выручку, — говорится в статье — Так, по словам менеджеров одного из крупнейших украинских онлайн-магазинов, в «черную пятницу» они наторговали сумму, равную собственному обороту за одну-полторы недели».