Глава китайского бюро "Би-би-си" уволилась из-за разницы в зарплатах с мужчинами
Двое из четырех международных редакторов "Би-би-си" - оба мужчины - получают как минимум на 50% больше, чем их коллеги-женщины.
Глава китайского бюро "Би-би-си" отказалась от своей должности в знак протеста против того, что она назвала неспособностью в достаточной мере устранить разницу в заработной плате между мужчинами и женщинами.
Об этом сообщает Fox News.
Увольнение Кэрри Грейси стало следствием публикации корпорацией данных о зарплатах сотрудников высшего звена. Из документа стало известно, что двое из четырех международных редакторов "Би-би-си" - оба мужчины - получали как минимум на 50% больше, чем их коллеги-женщины.
Проработавшая в "Би-би-си" 30 лет Грейси заявила, что больше не может выполнять свою работу на высоком уровне, сражаясь с боссами за равенство оплаты.
Как сообщалось, в декабре Рада в первом чтении приняла законопроект об обеспечении равных прав женщин и мужчин в армии.
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