Украина стала лидером европейского импорта лыж

Украина покрыла 50% потребностей стран Евросоюза в импорте лыж и сноубордов.

Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на данные Eurostat.

Импорт лыж и сноубордов в страны ЕС по итогам прошлого года достиг 1,5 млн штук. Почти половина потребностей европейцев была покрыта за счет Украины, которая поставила 731,4 тысячи единиц товара.

Она обогнала Китай , на который пришлось 28% импорта (420,6 тысячи).

Как показывает статистика, наибольшим спросом у европейцев пользуются горные лыжи. При этом следует учитывать, что на лыжи и сопутствующие товары приходится лишь 2% в общем объеме импорта спортивного инвентаря из стран за пределами ЕС .

Практически столько же (1,7%) приходится на коньки. Две трети импорта составляет оборудование для водных видов спорта, плавания, гимнастики, легкой атлетики и спортивная обувь.

При этом, в 2016 году страны ЕС экспортировали свыше 7,3 млн пар лыж и сноубордов. Около 60% этого объема (4,3 млн) было продано в другие европейские страны.

Треть всего экспорта пришлась на Австрию (продала 2,5 млн пар лыж и сноубордов). На втором месте среди экспортеров — Великобритания (чуть более 1 млн, или 14%).

Далее с большим отрывом следуют Германия, Болгария и Франция, каждая из которых экспортировала около 600 тыс. единиц спортинвентаря каждая.