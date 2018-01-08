Венесуэла выпустит обеспеченную нефтью криптовалюту

Венесуэла выпустит обеспеченную нефтью криптовалюту

Президент Венесуэлы Мадуро распорядился о выпуске первых 100 миллионов Petro, национальной криптовалюты, обеспеченной нефтью.

Об этом сообщает Cointelegraph.

Один Petro будет равен одному баррелю нефти.

«Я приказал выпустить 100 миллионов Petro, исходя из запасов нефти в нашей стране. Стоимость одного Petro равна 1 баррелю венесульской нефти», - заявил Мадуро.

14 января состоится первая национальная встреча майнеров новой криптовалюты, а также будет опубликована техническая документация по проекту.

Объявление соответствует предыдущим заявлениям Мадуро о том, что Венесуэла выпустит криптовалюту обеспеченную нефтью.

Из-за проблем связанных с гиперинфляцией в стране практически потеряли доверие к национальной валюте - боливару.

Это привело к росту популярности криптовалют и индустрий связанных с ними, в частности майнингу. Биткоин стал пользоваться такой популярностью, что появился даже специальный термин описывающий это явление - биткоинизация.

В других странах, в том числе в Зимбабве, также наблюдается беспрецедентный рост популярности криптовалют и биткоина в условиях финансовой нестабильности.

Как сообщалось, процессинговая компания Visa отказалась обслуживать карты с поддержкой Bitcoin.




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