Фукс замешан в "деле о пропавших $157 млн" из общака "Семьи"

Фукс и Онищенко с большим дисконтом купили одну из офшорных фирм Курченко.

Павел Фукс Фото: http://oilnews.com.ua

Издание Al Jazeera в воскресенье опубликовало ряд документов, которые свидетельствуют о связи роSSийского олигарха Павла Фукса с фирмой Quickpace Limited. На ее счетах находились около 157 млн долларов "семьи" Виктора Януковича. В марте прошлого года их конфисковали, а теперь НАБУ выясняет дальнейшую судьбу этих денег в рамках уголовного производства.

Ранее было известно, что Quickpace с большим дисконтом перешла в собственность Александра Онищенко. Но теперь выяснилось, что вместе с ним компанию покупал и Фукс.

Согласно материалам издания, на счетах Quickpace Limited в Ощадбанке, Экспобанке и Укрэксимбанке было 85 млн долларов. Еще 75 млн долларов компания держала в долговых бумагах со сроком погашения 26 октября 2016 года.

Онищенко и Фукс приобрели контроль над компанией (в пропорции 67:33) у Сергея Курченко всего за 30 млн долларов - частично наличными, частично самолетом (PH-APO).

В распоряжении Al Jazeera есть документ, свидетельствующий о начальном взносе в размере 2 млн долларов со счета в Barclays Bank на счет в латвийском Norvic Banka.

Сейчас Quickpace принадлежит кипрской компании Evermore Property Holdings Limited, которая в свою очередь принадлежит фирме Фукса Dorchester International Incorporated.

В договоре между Фуксом и Онищенко прописано, что "стороны обязуются совместно предпринимать действия для снятия арестов со счетов Компании"

Напомним, что почти 1,5 миллиарда долларов окружения Виктора Януковича были конфискованы со счетов в Ощадбанке и Приватбанке в рамках приговора, вынесенного соратнику беглого олигарха Сергея Курченко - Аркадию Кашкину. Значительная их часть - это облигации внутреннего госзайма. Облигации на сумму $157 млн были куплены с большим дисконтом у окружения Януковича беглым нардепом Александром Онищенко. В начале ноября стало известно о расследовании НАБУ уголовного производства в связи с конфискацией этих денег.