В Украине вступил в силу закон о присоединении к уставу агентства по возобновляемым источникам энергии IRENA

В Украине вступил в силу закон № 2222-VIII "о присоединении Украины к Уставу Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA)". Документ опубликовали в "Голосе Украины" 28 декабря 2017 года.

Об этом сообщает 112.ua.

Ожидается, что членство Украины в агентстве IRENA позволит обращаться в фонд АDFD относительно получения льготных кредитов. Пока бюджет данного фонда составляет 350 млн долларов, кредиты предоставляются на конкурсной основе под 1-2 % на срок до 20 лет, включая 5-летний льготный период, при условии софинансирования 50/50.

Кроме того, Украина получит доступ к информации агентства по использованию возобновляемых источников энергии, результатам новейших исследований и передового опыта, а также прогрессивных механизмов финансирования развития альтернативной энергетики.

Также эксперты из агентства IRENA присоединятся к улучшению нормативно-правовой базы Украины в сфере возобновляемой энергетики.

При этом Украина обязуется оплачивать ежегодные членские взносы в бюджет. Так, взнос за 2017 год ориентировочно мог составлять 648,71 тыс. гривен.

Напомним, ранее сообщалось, 22 сентября украинский парламент принял за основу и в целом проект закона о внесении изменений в закон Украины "О теплоснабжении" относительно стимулирования производства тепловой энергии из альтернативных источников энергии.