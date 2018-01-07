В Украине вступил в силу закон о присоединении к уставу агентства по возобновляемым источникам энергии IRENA
В Украине вступил в силу закон №
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Ожидается, что членство Украины в агентстве IRENA позволит обращаться в фонд АDFD относительно получения льготных кредитов. Пока бюджет данного фонда составляет 350 млн долларов, кредиты предоставляются на конкурсной основе под 1-2 % на срок до 20 лет, включая 5-летний льготный период, при условии софинансирования 50/50.
Кроме того, Украина получит доступ к информации агентства по использованию возобновляемых источников энергии, результатам новейших исследований и передового опыта, а также прогрессивных механизмов финансирования развития альтернативной энергетики.
Также эксперты из агентства IRENA присоединятся к улучшению нормативно-правовой базы Украины в сфере возобновляемой энергетики.
При этом Украина обязуется оплачивать ежегодные членские взносы в бюджет. Так, взнос за 2017 год ориентировочно мог составлять 648,71 тыс. гривен.
Напомним, ранее сообщалось, 22 сентября украинский парламент принял за основу и в целом проект закона о внесении изменений в закон Украины "О теплоснабжении" относительно стимулирования производства тепловой энергии из альтернативных источников энергии.
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