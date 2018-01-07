Цены на газ в США выросли из-за погодных условий в 60 раз

Спотовые цены на природный газ в США взлетели в 60 раз по сравнению со средним показателем за последние месяцы из-за ухудшения погодных условий и снежной бури на северо-востоке страны.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По данным Consolidated Edison, спотовая цена газа в Нью-Йорке достигла рекордных 175 долларов за 1 млн британских термальных единиц (BTU).

В других центрах торговли газом в США спотовые цены также превышают 100 долларов за 1 млн BTU. При этом средняя котировка фьючерсов на природный газ с поставкой в следующем месяце на Нью-Йоркской товарной бирже этой зимой равнялась 2,93 доллара за 1 млн BTU, сообщает агентство Bloomberg.

«Нынешний поток холода подверг рынок таким же испытаниям, как и полярный циклон 2014 года. Сообщают об ограничении перекачки по трубопроводам и других лимитах», — заявил директор департамента торговли природным газом в Consolidated Edison Джон Боррузо.

Из-за снежной бури на северо-востоке США погибли уже не меньше пяти человек. Более 70 тыс. жилых домов остались без энергоснабжения, тысячи авиарейсов отменены или задержаны, школы и госучреждения работают в ограниченном режиме.

Цены на электроэнергию подскочили на 126% до 273,23 доллара за МВт.ч — максимума за почти четыре года.