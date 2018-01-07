Цены на газ в США выросли из-за погодных условий в 60 раз

People walk around Rockefeller Center on January 3, 2014 in New York, the morning after the first major winter storm of 2014. A fierce winter storm brought dangerous glacial temperatures and widespread chaos to the northeastern United States on Friday, forcing the cancellation of thousands of flights. With more than 24 inches (61 centimeters) of snow falling in one Massachusetts town, a state of emergency was declared in New York and New Jersey states. AFP PHOTO / TIMOTHY CLARY

Спотовые цены на природный газ в США взлетели в 60 раз по сравнению со средним показателем за последние месяцы из-за ухудшения погодных условий и снежной бури на северо-востоке страны.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По данным Consolidated Edison, спотовая цена газа в Нью-Йорке достигла рекордных 175 долларов за 1 млн британских термальных единиц (BTU).

В других центрах торговли газом в США спотовые цены также превышают 100 долларов за 1 млн BTU. При этом средняя котировка фьючерсов на природный газ с поставкой в следующем месяце на Нью-Йоркской товарной бирже этой зимой равнялась 2,93 доллара за 1 млн BTU, сообщает агентство Bloomberg.

«Нынешний поток холода подверг рынок таким же испытаниям, как и полярный циклон 2014 года. Сообщают об ограничении перекачки по трубопроводам и других лимитах», — заявил директор департамента торговли природным газом в Consolidated Edison Джон Боррузо.

Из-за снежной бури на северо-востоке США погибли уже не меньше пяти человек. Более 70 тыс. жилых домов остались без энергоснабжения, тысячи авиарейсов отменены или задержаны, школы и госучреждения работают в ограниченном режиме.

Цены на электроэнергию подскочили на 126% до 273,23 доллара за МВт.ч — максимума за почти четыре года.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Биткоин на пороге «момента истины», - BloombergБиткоин на пороге «момента истины», - Bloomberg
Минимальная зарплата учителя в Украине с 1 января увеличилась до 11 тыс. гривенМинимальная зарплата учителя в Украине с 1 января увеличилась до 11 тыс. гривен
В американский сэконд-хенд сдали пальто со спрятанной суммой 17 тысяч долларовВ американский сэконд-хенд сдали пальто со спрятанной суммой 17 тысяч долларов
Вступили в силу новые правила выхода на пенсиюВступили в силу новые правила выхода на пенсию
Введение налога на «лишние» посылки отложилиВведение налога на «лишние» посылки отложили
Блок рекламы


Похожие новости
С Intel начали судиться из-за уязвимости в процессорах компанииС Intel начали судиться из-за уязвимости в процессорах компании
Золотовалютные резервы за год выросли на 21% до $18,8 млрдЗолотовалютные резервы за год выросли на 21% до $18,8 млрд
Биткоин начал резко дорожать из-за имени известного инвестора - WSJБиткоин начал резко дорожать из-за имени известного инвестора - WSJ
РоSSийский Альфа-банк отказался обслуживать оборонные предприятия из-за санкцийРоSSийский Альфа-банк отказался обслуживать оборонные предприятия из-за санкций
На ХАЭС из-за неполадки отключен энергоблок №2На ХАЭС из-за неполадки отключен энергоблок №2
Президент подписал закон о лимите на «3 посылки в месяц» из-за рубежа
В Украине поднялись цены на бензин и газВ Украине поднялись цены на бензин и газ
Перед Новым годом в Украине подскочили цены на мандариныПеред Новым годом в Украине подскочили цены на мандарины
В Финляндии из-за забастовки закрылись отделения банковВ Финляндии из-за забастовки закрылись отделения банков
Цены на электричество в Германии на Рождество стали отрицательнымиЦены на электричество в Германии на Рождество стали отрицательными
Последние новости
Подгружаем последние новости