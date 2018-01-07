Киев может расторгнуть сделку по строительству сети WiFi в метро
Киевское инвестиционное агентство отмечает необходимость пересмотреть, а возможно и расторгнуть сделку с компанией Mosquito Mobile, выигравшей тендер на строительство сети Wi-Fi в Киевском метрополитене.
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«Сделка должна быть пересмотрена и, возможно, даже расторгнута. За последний год Mosquito перестал заниматься расширением из-за финансовых проблем. Александр Адарич (собственник Mosquito Mobile – ЭП.) рефинансировал за счет своих собственных денег все задолженности проектной компании Mosquito Mobile перед Фидобанком, полностью очистил компанию от банковских долгов, но 5 млн долларов для завершения проекта у него не было», — сказал он в интервью агентству.
По словам Мистюка, эта сделка обсуждалась с четырьмя инвесторами из Швейцарии, Украины и США, но перепродать ее было непросто.
«Я надеюсь, что на следующую инвесткомиссию придет Mosquito Mobile с подписанным обязывающим соглашением с тем из четырех инвесторов, кто вышел в финал. Стимулирую его завершить проект как можно скорее, но у города, честно говоря, за год терпение уже исчерпано и есть желание самостоятельно закончить проект», — добавил гендиректор КИА.
Он отметил, что это желание связано с растущей необходимостью развития проекта «Смарт-сити» для Киева. В частности, на станциях метрополитена к городской сети должны быть подключены камеры наблюдения.
«В рамках проекта WiFi в метрополитене было условие для инвестора, чтобы он поставил камеры с распознаванием лица. Город постепенно своими камерами приближается к метрополитену, которые инвестор должен был поставить за свой счет», — подчеркнул Мистюк.
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