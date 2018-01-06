Белый дом запросил у Конгресса 18 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой
Администрация президента США Дональда Трампа запросила у конгресса 18 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.
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Такую сумму на стену планируется выделить в течение следующих 10 лет. Средства планируется направить на 316 миль (примерно 508 км) нового ограждения и укрепление еще 407 миль (около 655 км), где уже существуют заграждения.
"Если работа будет завершена, к 2027 году на более чем половине границы с Мексикой протяженностью 2000 миль будет стена или другая преграда", - отмечается в сообщении.
Кроме указанной суммы для дополнительного персонала и обучения, по подсчетам Администрации, потребуется $8 миллиардов, еще 5 млрд - на новые пограничные технологии, не менее 1 млрд - для строительства дополнительных подъездных дорог.
По данным предварительных подсчетов, общие расходы на "стену" превысят 33 миллиарда долларов в течение следующего десятилетия.
Обнародованный документ стал первым публичным предварительным подсчетом расходов США на строительство стены, о которой Трамп заявлял еще во время предвыборной кампании.
После инаугурации Трамп заявил, что для начала строительства будут использоваться средства американских налогоплательщиков, однако позже Мексика сама все возместит.
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06.01.2018 08:55