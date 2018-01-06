GoPro готовится уволить 300 сотрудников

Компания GoPro намерена в очередной раз сократить свой штат, и на этот раз угроза нависла над очень большим количеством человек. В скором времени работы лишатся порядка 300 сотрудников некогда лидера на рынке экшен-камер, и все они не так давно трудились над одним проектом, который так и не «выстрелил».



GoPro планирует уволить три сотни человек, стоящих за дроном Karma, печальная история которого известна если не всем, то очень многим – изначально очень интересный, этот проект оказался не только слишком дорогим на фоне конкурентов от той же DJI, но еще и очень некачественным – БПЛА пару раз отзывались на доработку в особо крупных масштабах.



Сокращение штата состоится до 16 февраля текущего года, и руководство GoPro связывает его с общей реструктуризацией компании с целью повышения ее эффективности и прибыльности. На самом деле все дело в самом дроне Karma, низкое качество которого при завышенной цене сделали его изгоем на рынке и позволили конкурентам занять пустующие ниши. В итоге GoPro, по всей вероятности, не станет развивать это направление своего бизнеса и снова сосредоточится на выпуске экшен-камер, тем более что шестое поколение Hero вышло весьма неплохим, особенно на фоне неудачной камеры Hero 5.