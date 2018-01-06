СКМ обжалует решение кипрского суда о заморозке активов Ахметова

"Мы категорически не согласны с данным определением, и оно будет нами оспорено".

Фото: scm.com.ua

Группа СКМ будет обжаловать решение Окружного суда Никосии, который постановил заморозить активы бизнесмена Рината Ахметова.

Об этом говорится в заявлении группы.

"В настоящее время мы действительно получили информацию о предварительном определении суда на Кипре в отношении некоторых компаний группы СКМ по иску компании Raga Establishment Limited. Мы категорически не согласны с данным определением, и оно будет нами оспорено. Компании группы СКМ будут также активно защищаться в судах против безосновательного иска компании Raga Establishment Limited, в рамках которого было вынесено определение", - сообщила СКМ.

Пресс-служба также настаивает, что именно к Raga Establishment Limited и ее конечных бенифициаров относятся претензии Фонда госимущества по поводу законности приватизации "Укртелекома".

В то же время телеканал 112 со ссылкой на Raga приводит список активов Ахметова, которые могут быть заморожены в случае соответствующего решения национальных судов.

В него входят, в частности, 100% акционерного капитала UATelecominvest (Кипр), акции банка "ПУМБ", 100% акционерного капитала "СКМ-Инвест", "СКМ Спорт Лимитед" (Кипр), 90,25% акционерного капитала "Стадион "Шахтер", 100% акционерного капитала "СКМ Менеджмент" (Нидерланды), 100% акционерного капитала ESPV Limited (владеет корпоративными правами группы "Эста" (отраслевой холдинг СКМ в сфере недвижимости), UMBH (Ukrainian Machine Building Holding) (Кипр) владеет более 50% в ОАО "Донецкгормаш", 100% Vesco Limited (Кипр) (владеет компанией "Веско" -крупнейшим в Украине предприятием по открытой добыче глин, обладающих высокой пластичностью, белым цветом и прочностью после обжига, используемых для производства керамической плитки, фарфора, фаянса, стекла, хрусталя, электроизоляторов, санфаянса, кирпича и черепицы), 100% Parallel Nafta (владеет корпоративными правами топливной группы "Параллель" (автозаправки), 100% "СКМ Финанс", 100% акций холдинга ДТЭК и другие активы.

Напомним, что компания Raga Establishment, которая принадлежит бывшему председателю правления Родовид Банка Денису Горбуненко, продала "Укртелеком" Ахметову в 2013 году за 860 млн долларов. Бизнесмен якобы внес только 100 млн долларов аванса и прекратил платежи. Raga через суды требует остальную сумму.

Прежнее название Raga Establishment Ltd - Epic Telecom Invest Ltd. Эта кипрская компания выступила от имени австрийского фонда EPIC официальным владельцем "ЕСУ" на момент приватизации "Укртелекома".

Государство продало 92,79% акций "Укртелекома" в 2011 году за 10,6 млрд грн. Два года спустя EPIC перепродал телеком-оператора Ринату Ахметову.