На охрану украинских госорганов и чиновников в 2018 потратят до 994 миллионов

На охрану украинских госорганов и чиновников в 2018 потратят до 994 миллионов

В государственном бюджете на 2018 год предусмотрено увеличение расходов на охрану государственных органов власти и должностных лиц на более чем 18% - до 994 млн гривень по сравнению с прошлым годом.

Об этом говорится в приложении № 3 закона «О Государственном бюджете Украины на 2018 год», опубликованном на сайте парламента.

 Всего финансирование Управления государственной охраны Украины  увеличивается на 122 млн или почти на 12% - до 1,03 млрд гривен -  по сравнению с бюджетом прошлого года.

В то же время расходы на строительство и приобретение жилья для военнослужащих УГО остались на уровне 2017 года и составили 40 млн гривен.

Управление государственной охраны обеспечивает безопасность, кроме украинских органов власти и чиновников, ещё и глав иностранных государств, парламентов, руководителей международных организаций, которые прибывают в Украину либо находятся на её территории.




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