На охрану украинских госорганов и чиновников в 2018 потратят до 994 миллионов
В государственном бюджете на 2018 год предусмотрено увеличение расходов на охрану государственных органов власти и должностных лиц на более чем 18% - до 994 млн гривень по сравнению с прошлым годом.
Об этом говорится в
Всего финансирование Управления государственной охраны Украины увеличивается на 122 млн или почти на 12% - до 1,03 млрд гривен - по сравнению с бюджетом прошлого года.
В то же время расходы на строительство и приобретение жилья для военнослужащих УГО остались на уровне 2017 года и составили 40 млн гривен.
Управление государственной охраны обеспечивает безопасность, кроме украинских органов власти и чиновников, ещё и глав иностранных государств, парламентов, руководителей международных организаций, которые прибывают в Украину либо находятся на её территории.
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