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2018-01-06
8,31 мільярда минулого тижня
Техногаз «Уктрансгазу», ліцей на Печерську, дороги Львівщини, Черкащини, Тернопільщини, швидка допомога Дніпра, газорозподільна станція «Яготин».
З 31 грудня по 6 січня в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 7,10 тисяч закупівель на загальну суму 8,31 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 3,39 млрд грн.
|Замовник
|млн. грн.
|Підрядник
|Предмет угоди
|1. ПАТ «Укртрансгаз»
|1016,99
|ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»
|«Природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб та власних потреб, природний газ для забезпечення балансування.
|2. Служба автомобільних доріг у Львівській області
|600,81
|Дочірнє підприємство «Львівський облавтодор»
|Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення
|3. Служба автомобільних доріг у Черкаській області
|562,62
|ДП «Черкаський облавтодор»
|Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення та штучних споруд на них у Черкаській області
|4. ДП «Укравтогаз» НАК «Нафтогаз України»
|342,84
|ТОВ «Варда спецбуд монтаж»
|«Реконструкція з прибудовою до будівлі Києво-Печерського ліцею №171 «Лідер» Печерського району м. Києва на вул. Лейпцизькій, 11-а у Печерському районі»
|5. Служба автомобільних доріг у Тернопільській області
|249,08
|ТОВ «Авакс Проф»
|Експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення у Тернопільській області
|6. Служба автомобільних доріг у Львівській області
|240,87
|ПП «Рома»
|Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення
|7. Філія «УМГ «Київтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз»
|117,10
|ТОВ «Модуль проект»
|Будівництво автоматизованої газорозподільної станції «Яготин»
|8. Служба автомобільних доріг у Львівській області
|99,00
|ДП «Екранбуд» ТзОВ «Екран»
|Поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення
|9. КП «Вінницька транспортна компанія»
|82,86
|ПАТ»Вінницяобленерго» СО»Тростянецьких електричних мереж»
|Електрична енергія
|10. КЗ «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Дніпропетровської обласної ради»
|80,49
|КП «Автопідприємство санітарного транспорту» Дніпровської міської ради»
|послуги швидкої допомоги та спеціалізованого санітарного транспорту
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