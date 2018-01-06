8,31 мільярда минулого тижня

Техногаз «Уктрансгазу», ліцей на Печерську, дороги Львівщини, Черкащини, Тернопільщини, швидка допомога Дніпра, газорозподільна станція «Яготин».

З 31 грудня по 6 січня в «Прозорро» опубліковано оголошення про результати 7,10 тисяч закупівель на загальну суму 8,31 млрд грн. З цієї суми по десяти найбільших тендерах пройшло 3,39 млрд грн.