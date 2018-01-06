В Великобритании предлагают ввести "налог на латте"
В Великобритании депутаты предлагают ввести так называемый "сбор за латте" в сумме 25 пенсов (около 9 грн) за использования в кофейнях одноразовых чаше.
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С инициативой введения "сбора за латте" выступил комитет палаты общин по окружающей среде, заявив в опубликованном в пятницу докладе о том, что ежегодно в Великобритании выбрасывается 2,5 млрд одноразовых стаканов от кофе, что ведет к загрязнению природы.
Полученные средства пойдут на улучшение британской инфраструктуры переработки мусора и усовершенствования перерабатывающих заводов. Также комитет устанавливает целью добиться полной переработки всех одноразовых стаканов до 2023 года. Если этого достичь не удастся, в правительстве рассматривают возможность запретить продавать кофе в одноразовой посуде.
Рекомендуя добавить к стоимости каждой одноразовой чашки кофе 25 пенсов, они пытаются заставить производителей платить больше в тех случаях, когда одноразовую посуду трудно переделать.
Также депутаты планируют заняться информированием потребителей, размещая на стаканах и одноразовой посуде информацию о том, как правильно ее утилизировать.
Главной проблемой для переработки в настоящее время является использование пластика при производстве кофейных стаканов. В парламенте отметили, что в Великобритании выбрасывается 2,5 млрд одноразовых стаканов от кофе ежегодно. Почти ничего из этого количества не перерабатывается, а полмиллиона стаканов в день выбрасывается в канализацию.
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