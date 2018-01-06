В Великобритании предлагают ввести "налог на латте"

В Великобритании предлагают ввести

В Великобритании депутаты предлагают ввести так называемый "сбор за латте" в сумме 25 пенсов (около 9 грн) за использования в кофейнях одноразовых чаше.

Об этом сообщает SkyNews.

С инициативой введения "сбора за латте" выступил комитет палаты общин по окружающей среде, заявив в опубликованном в пятницу докладе о том, что ежегодно в Великобритании выбрасывается 2,5 млрд одноразовых стаканов от кофе, что ведет к загрязнению природы.

Полученные средства пойдут на улучшение британской инфраструктуры переработки мусора и усовершенствования перерабатывающих заводов. Также комитет устанавливает целью добиться полной переработки всех одноразовых стаканов до 2023 года. Если этого достичь не удастся, в правительстве рассматривают возможность запретить продавать кофе в одноразовой посуде.

Рекомендуя добавить к стоимости каждой одноразовой чашки кофе 25 пенсов, они пытаются заставить производителей платить больше в тех случаях, когда одноразовую посуду трудно переделать.

Также депутаты планируют заняться информированием потребителей, размещая на стаканах и одноразовой посуде информацию о том, как правильно ее утилизировать.

Главной проблемой для переработки в настоящее время является использование пластика при производстве кофейных стаканов. В парламенте отметили, что в Великобритании выбрасывается 2,5 млрд одноразовых стаканов от кофе ежегодно. Почти ничего из этого количества не перерабатывается, а полмиллиона стаканов в день выбрасывается в канализацию.

Напомним,  полиция Британии арестовала 6 неонацистов по подозрению в терроризме.

Все задержанные заключены под стражу на 48 часов в соответствии со статьей 41 британского Акта о терроризме2000 года.

Пятеро мужчин и одна женщина в возрасте от 21 до 37 лет на протяжении длительного времени находились в поле зрения правоохранительных органов.

Ранее сообщалось о том, что в декабре 2016 года британские власти признали National Actionзапрещенной организацией после того, как та приветствовала убийство политика Лейбористской партии Великобритании Джо Кокс, выступавшей за сохранение членства страны в ЕС. Ряд британских военнослужащих предстал перед судом по обвинениям в связях с National Action.




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