США предупредили об опасности использования биткоина
В правительстве США призвали инвесторов осмотрительно относиться к вложению средств в криптовалюты.
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В ведомстве отметили, что многие сторонники криптовалюты не соблюдают законы США. И хотя регуляторы пытаются следить за этим рынком, гарантированного возврата средств в случае их потери из-за действий незаконных игроков ожидать не следует.
«Комиссия и регуляторы в штатах следят за нарушениями, но мы предупреждаем, что в случае потери средств существует большой риск, что наши усилия не приведут к возврату ваших инвестиций», - говорится в заявлении.
Ранее специалисты Morgan Stanley по результатам исследования рынка криптовалюты пришли к выводу, что цена биткоина может упасть до нуля в случае, если его не начнут использовать как платежное средство.
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Финансы
06.01.2018 06:10