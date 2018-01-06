США предупредили об опасности использования биткоина

В правительстве США призвали инвесторов осмотрительно относиться к вложению средств в криптовалюты.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Комиссии по ценным бумагам и биржам США .

В ведомстве отметили, что многие сторонники криптовалюты не соблюдают законы США . И хотя регуляторы пытаются следить за этим рынком, гарантированного возврата средств в случае их потери из-за действий незаконных игроков ожидать не следует.

«Комиссия и регуляторы в штатах следят за нарушениями, но мы предупреждаем, что в случае потери средств существует большой риск, что наши усилия не приведут к возврату ваших инвестиций», - говорится в заявлении.

Ранее специалисты Morgan Stanley по результатам исследования рынка криптовалюты пришли к выводу, что цена биткоина может упасть до нуля в случае, если его не начнут использовать как платежное средство.