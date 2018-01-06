В НБУ предупредили о активизации карточных мошенников в праздничные дни

Накануне рождественских выходных НБУ в который раз предостерегает граждан от разглашения информации о данных платежных карт мошенникам.

Об этом говорится на странице НБУ в Facebook.

В НБУ отмечают, что работники банков никогда не звонят с просьбами назвать конфиденциальную информацию о реквизитах платежных карт, суммы остатков на счетах или пароли к интернет-банкингу и тому подобное.

Напомним, Международные резервы (золотовалютные резервы, ЗВР) Украины по состоянию на 1 января 2018 года составили 18,8 млрд долларов в эквиваленте.

Об этом свидетельствуют предварительные данные Национального банка Украины (НБУ).

Ранее замглавы Нацбанка Олег Чурий заявил, что в прошлом году иностранные инвесторывывели из Украины $1,8 млрд дивидендов, что превысило прогнозы НБУ по репатриации.