В НБУ предупредили о активизации карточных мошенников в праздничные дни
Накануне рождественских выходных НБУ в который раз предостерегает граждан от разглашения информации о данных платежных карт мошенникам.
Об этом говорится на странице НБУ в Facebook.
В НБУ отмечают, что работники банков никогда не звонят с просьбами назвать конфиденциальную информацию о реквизитах платежных карт, суммы остатков на счетах или пароли к интернет-банкингу и тому подобное.
Напомним, Международные резервы (золотовалютные резервы, ЗВР) Украины по состоянию на 1 января 2018 года составили 18,8 млрд долларов в эквиваленте.
Об этом свидетельствуют предварительные данные Национального банка Украины (НБУ).
Ранее замглавы Нацбанка Олег Чурий заявил, что в прошлом году иностранные инвесторывывели из Украины $1,8 млрд дивидендов, что превысило прогнозы НБУ по репатриации.
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Финансы
06.01.2018 06:04