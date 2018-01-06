Украина начала тратить резервы НБУ

Украина начала тратить резервы НБУ

Международные резервы (золотовалютные резервы, ЗВР) Украины по состоянию на 1 января 2018 года составили 18,8 млрд долларов в эквиваленте.

Об этом свидетельствуют предварительные данные Национального банка Украины (НБУ).

Несмотря на то, что в ноябре резервы были выше – 18,9 млрд долларов, за год они выросли на 21%. Как отметили в НБУ, рост ЗВР был обусловлен в основном поступлением финансирования от Международного валютного фонда (МВФ) на уровне около 1 млрд долларов, а также покупкой Нацбанком на валютном рынке 1,3 млрд долларов.

"Таким образом, уровень международных резервов Украины на конец 2017 года превысил прогноз Национального банка (18,6 млрд долларов), несмотря на незначительное сокращение в декабре на 0,5%", – подчеркнули в НБУ.

В Нацбанке пояснили, что декабрьское падение обусловлено поступлениями в пользу правительства в сумме 588,8 млн долларов, а также выплатами по внешнему долгу, а именно:

обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте- 423,6 млн долларов;

платежи в пользу МВФ – 161,8 млн долларов;

для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний, вызванных временными факторами, продажа на межбанковском валютном рынке – 232,5 млн долларов.

"В то же время, Национальный банк в прошлом месяце также купил на межбанковском валютном рынке 50 млн долларов по интервенциям в форме запроса относительно наилучшего курса. Таким образом, объем чистой продажи валюты при валютных интервенций в декабре составлял 182,5 млн долларов", – уточнили в Нацбанке.

По состоянию на 1 января 2018 объем международных резервов покрывает 3.6 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Напомним, замглавы Нацбанка Олег Чурий заявил, что в прошлом году иностранные инвесторы вывели из Украины $1,8 млрд дивидендов, что превысило прогнозы НБУ по репатриации.




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