Украина резко нарастила экспорт пива

Украина резко нарастила экспорт пива

Несмотря на то, что объемы производства пива падают уже несколько лет подряд, Украина в 2017 году экспортировала пиво на сумму 31,81 млн долларов, что в 1,7 раза больше, чем в 2016 году.

Об этом сообщаетСегодня.

Согласно налоговым данным, в натуральном выражении экспорт пива возрос в 1,5 раза – до 11,33 млн дал.

Основными покупателями украинского пива были Алжир, Беларусь и Молдова.

Кроме того, импорт пива в Украину в 2017 году вырос на 35% – до 2,94 млн дал, в денежном выражении – на 43,7% – до 35,82 млн долларов.

Основными импортерами пива в Украину были Бельгия, Мексика и Германия.

В 2016 году Украина экспортировала пиво на сумму 19,14 млн долларов, что на 13% меньше, чем в 2015 году, в натуральном выражении экспорт пива возрос на 2% – до 7,69 млн дал. Импорт пива в Украину в 2016 году сократился на 24% – до 2,2 млн дал, в денежном выражении вырос на 5,2% – до 24,93 млн долларов.

Также сообщалось, что Украина все активнее кормит ЕС ягодами – европейские страны 
потребляют значительно больше ягод, чем выращивают сами. Согласно информации предоставленной экспертами ФАО, в Украине есть большой потенциал для установления длительных партнерских отношений, которые позволят успешно экспортировать вишню и другие ягоды в ЕС и закрепить свои позиции на европейском рынке.

Напомним, в  рамках проведения операции "Акциз-2018" и "Рубеж-2018" сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области ликвидировали подпольный цех по производству алкоголя и разоблачили группу лиц, которые организовали изготовление и продажу.

Также в Украине уменьшился спрос на водкуи ликеро-водочные изделия — на 5,6%.




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