Гендиректор "Укргидроэнерго" получил 1,7 миллионов гривен зарплаты за 2017

Гендиректор

Заработная плата генерального директора государственной энергогенерирующей компании "Укргидроэнерго" Игоря Сироты за 2017 год составила 1,667 млн гривен.

Об этом говорится в ответе "Укргидроэнерго" на запрос Українських Новин.

Всего по итогам 2017 года Сироте было начислено 2,1 млн гривен зароботной платы, в том числе оклад составил 1,1 млн гривен, доплаты за стаж работы и высокую интенсивность труда - 321,254 тыс. гривен, материальная помощь на оздоровление по контракту - 237,624 тыс. гривен и зарплата во время отпуска и командировок - 414,394 тыс. гривен.

Также указано, что из начисленной зароботной платы в 2017 году было уплачено 436,6 тыс. гривен налогов.

Таким образом, чистая зароботная плата Сироты составила 1,667 млн гривен.

Сирота занимает должность генерального директора "Укргидроэнерго" с марта 2011 года.

Напомним, рост тарифов для промышленных потребителей имеет понятные экономические причины. Однако, существующая модель сдерживания тарифов для населения за счет перекладывания финансового бремени на предприятия, не соответствует опыту передовых стран.

Такое мнение высказал экономический эксперт, заместитель редактора отдела "Бизнес" проекта "Новое время" Олег Гавриш в эфире телеканала "Прямой".




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