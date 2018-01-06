Расходы на Верховную Раду в 2018 году вырастут на 40%
На финансирование Аппарата Верховной Рады из общего фонда государственного бюджета в 2018 году выделяется 1 млрд 724 млн грн, что на 40% больше, чем в 2017 году (1 млрд 217 млн грн).
Согласно закону о госбюджете, на зарплату депутатов, их помощников, а также всех сотрудников Аппарата Верховной Рады предусмотрено 981 млн грн (на 40% больше, чем в 2017 году), сообщает
На освещение деятельности парламента в СМИ и поддержку газеты «Голос Украины» предусмотрено 61,5 млн грн.
В законе о государственном бюджете на 2018 год заложен рост доходов на 19% с 771,2 млрд грн до 917,8 млрд грн (в т.ч. общего фонда на 20% — с 702 млрд грн до 842,8 грн).
Расходы госбюджета в 2018 году вырастут на 17,9% с 841,4 млрд грн до 991,7 млрд грн (в т.ч. общего фонда на 18,3% — с 768 млрд грн до 908,5 грн).
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Финансы
06.01.2018 05:34