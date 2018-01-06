Импорт сыров в Украину в 2017 году превысил экспорт

Украина по итогам 2017 года импортировала сыров больше, чем продала за рубеж – ввоз продукции составил 10 тыс. тонн при экспорте 9,05 тыс. тонн.

Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы (ГФС), сообщает Интерфакс-Украина .

В сравнении с 2016 годом импортсыров увеличился на 42% в натуральном выражении, в денежном выражении – на 58%, до $47,1 млн. При этом экспорт сыров из Украины увеличился всего на 12% – до 9,05 тыс. тонн, хотя доход от продажи этой продукции за рубеж вырос на 34%, составив $32,5 млн.

Также ГФС сообщила, что экспорт сливочного масла из Украины за минувший год увеличился в 2,5 раза – до 30,4 тыс. тонн, а в денежном выражении – в 3,5 раза, до $129,8 млн. Импорт в Украину сливочного масла в 2017 году составил 751 тонну на сумму $4,5 млн, тогда как в 2016 году – 1,0 тыс. тонн на сумму $3,8 млн.

В 2017 году Украина также увеличила экспорт молочной сыворотки на 34% - до 31,9 тонн, в денежном выражении в 1,7 раза – до $24,8 млн.

Доход от экспорта сгущенного молока вырос на 9% - до $80,6 млн, при сокращении объемов в натуральном выражении на 9,6% – до 46,8 тыс. тонн.

Напомним, ежегодно человек, согласно нормам, должен съедать до 11 кг сыра, в Украине этот показатель достигает только 5 кг. Что же касается сыров дорогой категории, то их употребление в пищу ограничивается 80 граммами в год.

