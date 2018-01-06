МинАПК назвало хорошим состояние озимых

Дальнейшее состояние посевов будет зависеть от благоприятности погодных условий.

МинАПК назвало хорошим состояние озимых

Около 6,2 млн га (86%) площадей под озимыми зерновыми культурами находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии.

Об этом сообщается на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия.

По состоянию на 5 января в слабом и изреженном состоянии находится 1 млн га (14%) площадей под озимыми из 7,2 млн га (99,6% к посеянным), которые взошли.

Кроме того, всходы озимого рапса получены на площади 983,7 тыс. га (97% к посеянным 1 млн га), из них в хорошем и удовлетворительном состоянии 873,2 тыс. га (89%), в слабом и изреженном состоянии - 109,4 тыс. га (11%), погибло 1 тыс. га.

Дальнейшее состояние посевов будет зависеть от благоприятности погодных условий.


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