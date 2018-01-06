Похищенную в Дании бутылку водки за $1,3 млн нашли пустой на стройке

Шестилитровая бутылка украшена золотом, серебром и бриллиантами.

Похищенную в Дании бутылку водки за $1,3 млн нашли пустой на стройке
Фото: localeyes.dk

Украшенную золотом и бриллиантами бутылку водки "Руссо-Балт", которую неизвестный похитил ранее из кафе в Копенгагене, нашли на стройке. Хозяин кафе рассказал, что в бутылке водки не осталось.

Полиция Дании сообщила в Twitter, что бутылка водки стоимостью $1,3 млн, которая была похищена в среду, 3 января, найдена. Ее обнаружили на строительной площадке в Шарлоттенлунде к северу от Копенгагена.

Сейчас бутылка находится у полиции, правоохранительные органы собираются ее обследовать. От дальнейших комментариев полицейские отказались.

Об обнаружении бутылки также рассказал владелец заведения, из которой она была похищена, Бриан Ингеберг. Он заявил в комментарии изданию Ekstra Bladet, что бутылка оказалась пустой. Ингеберг добавил, что доволен тем, что она нашлась.

Бутылку похитили неизвестные из заведения Caf? 33, расположенного в Копенгагене, вскоре после полуночи. Камеры наблюдения зафиксировали похитителя, но он был в кепке, а их лицо было замотано шарфом.

Шестилитровая бутылка "Руссо-Балт" была украшена золотом, серебром и бриллиантами. Ингеберг рассказывал, что эта бутылка фигурировала в одном из эпизодов сериала "Карточный домик".


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