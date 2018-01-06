Золотовалютные резервы за год выросли на 21% до $18,8 млрд

В прошлом месяце ЗВР уменьшились на 100 млн долларов.

Фото: Julia Berezovska/ Press office NBU

Международные резервы Украины на 1 января 2018 составили 18 808 450 000 долларов США (в эквиваленте). За год они выросли на 21%, в основном благодаря поступлению финансирования от Международного валютного фонда на уровне около 1 млрд долларов, а также покупки Национальным банком на фоне благоприятной ситуации на валютном рынке 1,3 млрд долларов при проведении валютных интервенций.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

При этом в декабре золотовалютные резервы сократились на 0,5%. В прошлом месяце на счета правительства поступило 588,8 млн долларов (из них 586,4 млн долларов - от размещения государственных облигаций), но Украине пришлось потратить больше на выплаты по внешнему долгу. 423 млн долларов было направлено на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте, из которых 403,1 млн долларов составляли обслуживание и погашение по облигациям внутреннего государственного займа. Еще 161,8 млн долларов ушло Международному валютному фонду.

Кроме того, для поддержания курса гривны Национальный банк в декабре продал на межбанковском валютном рынке 232,5 млн долларов.

В то же время Нацбанк в прошлом месяце также купил на межбанковском валютном рынке 50 млн долларов. Таким образом, объем чистой продажи валюты в декабре составил 182,5 млн долларов.

По состоянию на 1 января 2018 объем международных резервов покрывает 3,6 месяца будущего импорта.