Фирмы Порошенко продали государству ремонт фрегата, страховку, шоколад

Фирмы Порошенко продали государству ремонт фрегата, страховку, шоколад

Частные фирмы президента Петра Порошенко в прошлом году выиграли тендерные контракты на 29,3 миллиона гривен.

Такую информацию приводит проект "Марлин", ссылаясь на портал Prozorro, пишет «Украинская правда».

Крупнейший контракт на 14,5 млн. грн от военной части А0456 получил столичный завод "Кузница на Рыбальском" на доковый ремонт фрегата "Гетман Сагайдачный" в Одесской области.

Еще полтора миллиона гривен завода достались от коммунального предприятия "Инженерный центр" за установление символов города Киева в Дарницком районе.

Заработала на бюджете и команда президентского 5 канала. Две телерадиокомпании, которые входят в структуру собственности канала, а именно "Экспресс-Информ" и "НБМ", на двоих заработали 7 млн ??грн. В частности государственные "Укргазбанк" заказал телематериалов на 3 млн грн., "Мультимедийная платформа иновещания Украины" на 2,3 млн грн, "Укргаздобыча" на 0,5 млн грн и другие.

Страховая компания "Краина" продала государству услуг на 3,8 миллиона гривень. Крупнейшими клиентами стали оборонные предприятия "Укрспецэкспорт" - 1 млн грн. и "Укроборонсервис" - 450 тысяч гривен.

Перед новогодними праздниками различным органам власти активно продавались сладости. Всего разные фирмы с приставкой в ??названии "Рошен" продали шоколада и печенья на 2 миллиона гривен.

Напомним, как сообщает пресс-служба Администрации Президента, Порошенко подписал закон №2210-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения ведения бизнеса и привлечения инвестиций эмитентами ценных бумаг", который направлен на упрощение ведения бизнеса и привлечение инвестиций.

"Закон решает проблему распределения акционерных обществ в Украине на публичные и частные по формальным признакам, устраняет дисбаланс в законодательстве и вводит европейские принципы в вопросе определения и регулирования публичных компаний", - говорится в сообщении.

Согласно информации, закон меняет подход к отнесению акционерных обществ к публичным и частным, а также предлагает отказаться от фиксирования в наименовании акционерного общества его типа.

Кроме того, положения закона исключают требование, что банки могут быть не только в форме публичных акционерных обществ, при этом на банки распространяются требования по раскрытию информации, как и на публичные компании, и устанавливаются повышенные требования к корпоративному управлению, в частности в части формирования наблюдательного совета и его комитетов.

Также расширяется объем информации и способы ее раскрытия для публичных акционерных обществ и банков. Вместе с этим отменена обязанность публиковать информацию в одном из официальных изданий.

Документ еще предусматривает уменьшение объема раскрытия информации для частных акционерных обществ, вводит возможность предоставления информационных услуг на фондовом рынке частными лицами, а не только Национальной комиссией по ценным бумагам и фондового рынка (НКЦБФР), а также ужесточает требования к прозрачности деятельности наблюдательного совета акционерного общества и расширяет ее полномочия.




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