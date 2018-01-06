Фирмы Порошенко продали государству ремонт фрегата, страховку, шоколад

Частные фирмы президента Петра Порошенко в прошлом году выиграли тендерные контракты на 29,3 миллиона гривен.

Такую информацию приводит проект " Марлин ", ссылаясь на портал Prozorro , пишет «Украинская правда».

Крупнейший контракт на 14,5 млн. грн от военной части А0456 получил столичный завод "Кузница на Рыбальском" на доковый ремонт фрегата "Гетман Сагайдачный" в Одесской области.

Еще полтора миллиона гривен завода достались от коммунального предприятия "Инженерный центр" за установление символов города Киева в Дарницком районе.

Заработала на бюджете и команда президентского 5 канала. Две телерадиокомпании, которые входят в структуру собственности канала, а именно "Экспресс-Информ" и "НБМ", на двоих заработали 7 млн ??грн. В частности государственные "Укргазбанк" заказал телематериалов на 3 млн грн., "Мультимедийная платформа иновещания Украины" на 2,3 млн грн, "Укргаздобыча" на 0,5 млн грн и другие.

Страховая компания "Краина" продала государству услуг на 3,8 миллиона гривень. Крупнейшими клиентами стали оборонные предприятия "Укрспецэкспорт" - 1 млн грн. и "Укроборонсервис" - 450 тысяч гривен.

Перед новогодними праздниками различным органам власти активно продавались сладости. Всего разные фирмы с приставкой в ??названии "Рошен" продали шоколада и печенья на 2 миллиона гривен.

Напомним, как сообщает пресс-служба Администрации Президента, Порошенко подписал закон №2210-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения ведения бизнеса и привлечения инвестиций эмитентами ценных бумаг", который направлен на упрощение ведения бизнеса и привлечение инвестиций.

"Закон решает проблему распределения акционерных обществ в Украине на публичные и частные по формальным признакам, устраняет дисбаланс в законодательстве и вводит европейские принципы в вопросе определения и регулирования публичных компаний", - говорится в сообщении.

Согласно информации, закон меняет подход к отнесению акционерных обществ к публичным и частным, а также предлагает отказаться от фиксирования в наименовании акционерного общества его типа.

Кроме того, положения закона исключают требование, что банки могут быть не только в форме публичных акционерных обществ, при этом на банки распространяются требования по раскрытию информации, как и на публичные компании, и устанавливаются повышенные требования к корпоративному управлению, в частности в части формирования наблюдательного совета и его комитетов.

Также расширяется объем информации и способы ее раскрытия для публичных акционерных обществ и банков. Вместе с этим отменена обязанность публиковать информацию в одном из официальных изданий.

Документ еще предусматривает уменьшение объема раскрытия информации для частных акционерных обществ, вводит возможность предоставления информационных услуг на фондовом рынке частными лицами, а не только Национальной комиссией по ценным бумагам и фондового рынка (НКЦБФР), а также ужесточает требования к прозрачности деятельности наблюдательного совета акционерного общества и расширяет ее полномочия.