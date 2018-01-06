Украинцы смогут обойти лимит на зарубежные посылки: появилась лазейка
Лимит на зарубежные посылки начнет действовать только с 01.01.2019 года, тогда украинцы и начнут тратить много денег за пересылку зарубежных посылок. Тем не менее, появилась лазейка, которая дает возможность обходить запрет — виртуальный почтовый ящик в США.
Об этом пишет
Интернет-магазины США частенько не желают принимать оплату с карт, которые выпущены в рисковых странах. Для Штатов сомнительные государства – это половина мира и даже больше. Украина в том числе. Американцы объясняют отказ защитой от мошенников.
Украинцам, чтобы купить товар в США советуют использовать виртуальный счет, ящик. Зарегестрировать его можно в сети на специальных сервисах.
Как это работает? Регистрируем и отправляем деньги в долларах, покупаем и оплачиваем товар в интернет-магазине с небольшой комиссией.
По словам юриста Андрея Меркулова, если следовать совету, тогда пересылка в Украину даже десятков товаров может вписаться в лимит 150 евро, что позволит избежать уплаты пошлин.
Подробно: после выбора товара и оплаты, он поступит на ваш ящик в США, там эти посылки собираются. В сети можно смотреть, сколько их собралось на складе в абонентском ящике. Как только в нем соберется оптимальное количество заказов, отправление можно сгруппировать и отправить одной огромной посылкой.
При подготовке вашей посылки, сотрудники ликвидируют все ярлыки и ценники. Вес такой посылки – 2 или 3 кг, но товаров там может быть 20 или 30. Сотрудники склада тщательно все упаковывают. Кроме того, вам предоставят возможность указать оценочную стоимость посылки, пишет ГолосUA.
Работает схема: вы покупатель – вы отправитель – вы оценщик. Реальную стоимость знает только заказчик.
Президент «Украинской ассоциации директ-маркетинга» Валентин Калашник рассказал, что украинская таможня редко заглядывает внутрь громоздких зарубежных посылок из-за рубежа.
Напомним, 7 декабря 2017 года украинский парламент принял во втором чтении законопроект №6776 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году. Одно из новшеств – ограничение ввоза в страну экспресс-почтовых отправлений на одно физическое лицо без уплаты налогов. Украинские почтово-логистические компании призвали Президента не подписывать этот закон, поскольку он неизбежно внесет неразбериху в процесс почтовых доставок.
Пунктами закона вводится также другое правило: на протяжении месяца одно физлицо в Украине может получать без уплаты пошлин посылки от зарубежного поставщика стоимостью не более 150 евро в количестве до 3 штук в месяц. Начиная с четвертой посылки, такие отправления будут облагаться налогом, пошлиной и акцизом. Закон вступит в силу в 2019 году.
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Финансы
05.01.2018 11:28