Пенсии в 2019 году собираются повысить на 20%

Индексация привязана к росту средней зарплаты и инфляции.

Пенсии в 2019 году собираются повысить на 20%
Фото: Сергей Нужненко

В 2019 году в рамках первой индексации пенсии увеличатся на 20%.

Об этом заявил заместитель министра социальной политики Николай Шамбир.

"Создана система, которая вводит ежегодное повышение пенсий в автоматическом режиме. Повышение будет происходить по единому подходу, и составит 50% от роста средней зарплаты, плюс 50% от увеличения уровня инфляции. Это позволит увеличивать размер пенсий полностью перекрывая уровень инфляции, и даже больше. По предварительным расчетам, в 2019 году такое повышение составит, примерно, 20% к размеру пенсий", - заявил чиновник в эфире телеканала "Прямой".

Инфляция в 2018 году, согласно прогнозу Национального банка, составит 7,3%.

Напомним, что в рамках пенсионной реформы в Украине повысили пенсии для 10,2 млн пенсионеров, или для 90% от их общего количества. После перерасчетов средний размер пенсий увеличился на 561,18 гривны до 2 447,95 гривны, однако для 40% пенсионеров повышение пенсий составило меньше 200 гривен.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Биткоин на пороге «момента истины», - BloombergБиткоин на пороге «момента истины», - Bloomberg
Минимальная зарплата учителя в Украине с 1 января увеличилась до 11 тыс. гривенМинимальная зарплата учителя в Украине с 1 января увеличилась до 11 тыс. гривен
В аэропорту "Борисполь" снесут два терминала и построят пять, – коммерческий директорВ аэропорту "Борисполь" снесут два терминала и построят пять, – коммерческий директор
В американский сэконд-хенд сдали пальто со спрятанной суммой 17 тысяч долларовВ американский сэконд-хенд сдали пальто со спрятанной суммой 17 тысяч долларов
Вступили в силу новые правила выхода на пенсиюВступили в силу новые правила выхода на пенсию
Блок рекламы


Похожие новости
В 2017 году в мире построили рекордное количество небоскребовВ 2017 году в мире построили рекордное количество небоскребов
Украине следует договариваться с итальянцами и словаками о транзите газа после 2019 года - экспертУкраине следует договариваться с итальянцами и словаками о транзите газа после 2019 года - эксперт
В 2017 году Украина импортировала угля на $2,7 млрдВ 2017 году Украина импортировала угля на $2,7 млрд
В 2017 году бизнес вывел из Украины 1,8 миллиарда долларовВ 2017 году бизнес вывел из Украины 1,8 миллиарда долларов
В 2018 году Украина должна погасить 175 миллиардов гривен госдолга - МинфинВ 2018 году Украина должна погасить 175 миллиардов гривен госдолга - Минфин
В Киеве в этом году на реконструкцию коллекторов направят более 120 млн гривенВ Киеве в этом году на реконструкцию коллекторов направят более 120 млн гривен
В 2017 году производство стали в Украине сократилось на 12%В 2017 году производство стали в Украине сократилось на 12%
Добыча украинского газа в 2017 году выросла до 20,8 миллиарда кубометровДобыча украинского газа в 2017 году выросла до 20,8 миллиарда кубометров
В этом году ГФС планирует провести свыше 6 тыс. проверокВ этом году ГФС планирует провести свыше 6 тыс. проверок
В 2018 году Украина профинансирует науку на 6 млрд грн, – МОНВ 2018 году Украина профинансирует науку на 6 млрд грн, – МОН
Последние новости
Подгружаем последние новости