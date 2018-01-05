Оточення Зубика отримало символічний штраф за перерозподіл активів без дозволу АМКУ

Антимонопольний комітет України оштрафував київське ТОВ «Компанія з управління активами “Крістал Ессет Менеджмент”» на 102 тис. грн за придбання контрольного пакету черкаського ПП «Харон-Вестоіл» без отримання дозволу антимонопольних органів. Про це свідчить рішення АМКУ від 13 грудня.

Із рішення відомо, що ТОВ «КУА “Крістал Ессет Менеджмент”» придбало 90% статутного капіталу ПП «Харон-Вестоіл» 21 листопада 2013 року. Станом на сьогодні компанія володіє уже 100% підприємства.

Дещо раніше, у серпні 2012, ПП «Харон-Вестоіл» отримало в оренду 4,65 га землі на вулиці Михайла Калнишевського, 2 у Києві з терміном оренди до 2022 року з можливістю пролонгації.

Тут розташований ТРЦ «Полярний» (12,8 тис. кв м), право власності на який компанія «Харон-Вестоіл» зареєструвала 27 лютого 2013 року.

Додамо, депутати Київської міської ради при секретарі Галині Герезі (дружина нардепа екс-регіонала, нині позафракційного Олександра Гереги) проголосували рішення про відведення земельної ділянки «Харон-Вестоіл» у квітні 2012 року. Того ж дня було проголосоване рішення про відведення ТОВ «Фірма “Інтергал”» 4 га землі поруч – на вулиці Полярній.

Сьогодні тут розташований ЖК «Яскравий» (п’ять будинків уже зведені, ще два – на етапі будівництва). Девелопером нерухомості вказана компанія «Інтергал-Буд», підконтрольна «Фірмі “Інтергал”».

Оточення Зубика отримало символічний штраф за перерозподіл активів без дозволу АМКУ

ТОВ «Фірма “Інтергал”» належить ТОВ «КУА “Крістал Ессет Менеджмент”» та львів’янину Ігореві Кухарю, останній прописаний також як бенефіціарний власник фірми. Він же раніше співволодів ПП «Харон-Вестоіл».

Ще на початку 2017 року одноосібним власником та керівником ТОВ «КУА “Крістал Ессет Менеджмент”» був Валерій Кулаков, який на парламентських виборах 2012 року був довіреною особою нардепа Володимира Зубика (сьогодні входить до депутатської групи «Відродження», раніше представляв «Партію регіонів»). Також Кулаков допомагав Зубику з 5 по 8 скликання ВРУ, сьогодні офіційно помічником нардепа не числиться. Наразі Кулаков залишається керівником компанії, а її власником є Сергій Чумак – торік він позичив Зубику 2,5 млн грн.

Додамо, поруч з цими ділянками розташовані ще 4 га комунальної землі, які знаходяться у користуванні ТОВ «Бріколяж Україна».

Оточення Зубика отримало символічний штраф за перерозподіл активів без дозволу АМКУ

До листопада 2010 року київське «Бріколяж Україна» належала Валерію Костині та компанії «Аджiндо Лiмiтед». Костина раніше контролював житомирське ТОВ «Фортон», а також був керівником підприємства у часи, коли воно знаходилась під контролем ТОВ «КУА “Крістал Ессет Менеджмент”». Щодо кіпрського «Аджiндо Лiмiтед», то як зафіксували у 2015 році «Наші гроші», бенефіціаром компанії числився Олег Санагурський, раніше працював заступником керівника фірми «Інтергал-Буд».

Сьогодні «Бріколяж Україна» належить ТОВ «Леруа мерлен Україна» та компанії «Гроупе Адео» (м. Лазени, Франція), а на ділянці розміщений гіпермаркет французької будівельної мережі «Leroy Merlin».


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Биткоин на пороге «момента истины», - BloombergБиткоин на пороге «момента истины», - Bloomberg
Минимальная зарплата учителя в Украине с 1 января увеличилась до 11 тыс. гривенМинимальная зарплата учителя в Украине с 1 января увеличилась до 11 тыс. гривен
В аэропорту "Борисполь" снесут два терминала и построят пять, – коммерческий директорВ аэропорту "Борисполь" снесут два терминала и построят пять, – коммерческий директор
В американский сэконд-хенд сдали пальто со спрятанной суммой 17 тысяч долларовВ американский сэконд-хенд сдали пальто со спрятанной суммой 17 тысяч долларов
Вступили в силу новые правила выхода на пенсиюВступили в силу новые правила выхода на пенсию
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине существенно повысили штрафы для работодателей: за что заплатит "попавшийся"В Украине существенно повысили штрафы для работодателей: за что заплатит "попавшийся"
АМКУ збудився на Торгово-промислову палату за її довідки «єдиним виробникам»
АМКУ подозревает в сговоре три сети заправокАМКУ подозревает в сговоре три сети заправок
Для захисту від «приватівців» Мін’юст за $496 наймає на кілька днів британців, які домоглися арешту активів Коломойського
Суд скасував рішення АМКУ щодо 18-мільйонного штрафу для «Київенерго» Ахметова за монополізм
Десятки родовищ «Голден Дерріку» на Полтавщині поділили оточення Порошенка та Авакова
АМКУ оштрафовал одесский "Евротерминал" на 5,4 млн гривенАМКУ оштрафовал одесский "Евротерминал" на 5,4 млн гривен
Коштовний антрацит для комбінату Фірташа від оточення охоронців Коломойського подорожчав іще на 11%
Запорожское предприятие оштрафовали на 1,8 млн из-за китайских нелегаловЗапорожское предприятие оштрафовали на 1,8 млн из-за китайских нелегалов
Штраф в 32 тысячи гривен: продавцы нелегальных роSSийских книг попадут на большие деньгиШтраф в 32 тысячи гривен: продавцы нелегальных роSSийских книг попадут на большие деньги
Последние новости
Подгружаем последние новости