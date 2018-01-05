Оточення Зубика отримало символічний штраф за перерозподіл активів без дозволу АМКУ

Антимонопольний комітет України оштрафував київське ТОВ «Компанія з управління активами “Крістал Ессет Менеджмент”» на 102 тис. грн за придбання контрольного пакету черкаського ПП «Харон-Вестоіл» без отримання дозволу антимонопольних органів. Про це свідчить рішення АМКУ від 13 грудня.

Із рішення відомо, що ТОВ «КУА “Крістал Ессет Менеджмент”» придбало 90% статутного капіталу ПП «Харон-Вестоіл» 21 листопада 2013 року. Станом на сьогодні компанія володіє уже 100% підприємства.

Дещо раніше, у серпні 2012, ПП «Харон-Вестоіл» отримало в оренду 4,65 га землі на вулиці Михайла Калнишевського, 2 у Києві з терміном оренди до 2022 року з можливістю пролонгації.

Тут розташований ТРЦ «Полярний» (12,8 тис. кв м), право власності на який компанія «Харон-Вестоіл» зареєструвала 27 лютого 2013 року.

Додамо, депутати Київської міської ради при секретарі Галині Герезі (дружина нардепа екс-регіонала, нині позафракційного Олександра Гереги) проголосували рішення про відведення земельної ділянки «Харон-Вестоіл» у квітні 2012 року. Того ж дня було проголосоване рішення про відведення ТОВ «Фірма “Інтергал”» 4 га землі поруч – на вулиці Полярній.

Сьогодні тут розташований ЖК «Яскравий» (п’ять будинків уже зведені, ще два – на етапі будівництва). Девелопером нерухомості вказана компанія «Інтергал-Буд», підконтрольна «Фірмі “Інтергал”».

ТОВ «Фірма “Інтергал”» належить ТОВ «КУА “Крістал Ессет Менеджмент”» та львів’янину Ігореві Кухарю, останній прописаний також як бенефіціарний власник фірми. Він же раніше співволодів ПП «Харон-Вестоіл».

Ще на початку 2017 року одноосібним власником та керівником ТОВ «КУА “Крістал Ессет Менеджмент”» був Валерій Кулаков, який на парламентських виборах 2012 року був довіреною особою нардепа Володимира Зубика (сьогодні входить до депутатської групи «Відродження», раніше представляв «Партію регіонів»). Також Кулаков допомагав Зубику з 5 по 8 скликання ВРУ, сьогодні офіційно помічником нардепа не числиться. Наразі Кулаков залишається керівником компанії, а її власником є Сергій Чумак – торік він позичив Зубику 2,5 млн грн.

Додамо, поруч з цими ділянками розташовані ще 4 га комунальної землі, які знаходяться у користуванні ТОВ «Бріколяж Україна».

До листопада 2010 року київське «Бріколяж Україна» належала Валерію Костині та компанії «Аджiндо Лiмiтед». Костина раніше контролював житомирське ТОВ «Фортон», а також був керівником підприємства у часи, коли воно знаходилась під контролем ТОВ «КУА “Крістал Ессет Менеджмент”». Щодо кіпрського «Аджiндо Лiмiтед», то як зафіксували у 2015 році «Наші гроші», бенефіціаром компанії числився Олег Санагурський, раніше працював заступником керівника фірми «Інтергал-Буд».

Сьогодні «Бріколяж Україна» належить ТОВ «Леруа мерлен Україна» та компанії «Гроупе Адео» (м. Лазени, Франція), а на ділянці розміщений гіпермаркет французької будівельної мережі «Leroy Merlin».