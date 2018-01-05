Рост цен на бензин в Украине связан с волнениями в Иране, - Сергей Куюн
Эксперт топливного рынка рассказал о причинах подорожания бензина.
Директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказал в интервью LB.ua о причинах роста цен на бензин в Украине. По его словам, цены на стеллах АЗС растут в основном из-за роста цен на нефть в мире и, соответственно, нефтепродукты. И только во вторую очередь из-за ослабления курсы гривны относительно мировых валют. Также, считает эксперт, сети АЗС в конце прошлого года придерживали рост цен, и теперь стараются компенсировать недополученную прибыль.
"Основная причина в том, что стоимость нефти в мире продолжает расти. На этот раз основным драйвером роста выступают события в Иране – крупной нефтедобывающей стране.. Цены достигли трехлетнего максимума - $68/барр. Для сравнения: основную часть минувшего года рынок находился в диапазоне $50-55/барр.", - сказал Сергей Куюн.
Средние цены на литр бензина А-95 в Украине за последние три месяца выросли с 26,35 до 28,48 гривен, а на стеллах отдельных АЗС перешагнули далеко за 30 гривен. По данным на 4 января 2018 года в сети WOG литр топлива этой категории стоит 31,45 гривен, в сети ОККО - 30,99 гривен, Shell - 30,95, SOCAR - 30,79. Другие крупные сети пока что удерживают цену ниже психологической отметки в 30 гривен.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Финансы
05.01.2018 10:06
05.01.2018 10:08