Рост цен на бензин в Украине связан с волнениями в Иране, - Сергей Куюн

Эксперт топливного рынка рассказал о причинах подорожания бензина.

Рост цен на бензин в Украине связан с волнениями в Иране, - Сергей Куюн
Фото: Варвара Свеженцева

Директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказал в интервью LB.ua о причинах роста цен на бензин в Украине. По его словам, цены на стеллах АЗС растут в основном из-за роста цен на нефть в мире и, соответственно, нефтепродукты. И только во вторую очередь из-за ослабления курсы гривны относительно мировых валют. Также, считает эксперт, сети АЗС в конце прошлого года придерживали рост цен, и теперь стараются компенсировать недополученную прибыль.

"Основная причина в том, что стоимость нефти в мире продолжает расти. На этот раз основным драйвером роста выступают события в Иране – крупной нефтедобывающей стране.. Цены достигли трехлетнего максимума - $68/барр. Для сравнения: основную часть минувшего года рынок находился в диапазоне $50-55/барр.", - сказал Сергей Куюн.

Средние цены на литр бензина А-95 в Украине за последние три месяца выросли с 26,35 до 28,48 гривен, а на стеллах отдельных АЗС перешагнули далеко за 30 гривен. По данным на 4 января 2018 года в сети WOG литр топлива этой категории стоит 31,45 гривен, в сети ОККО - 30,99 гривен, Shell - 30,95, SOCAR - 30,79. Другие крупные сети пока что удерживают цену ниже психологической отметки в 30 гривен.


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