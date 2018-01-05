Кипрский суд постановил заморозить активы Ахметова на $820 млн

Решение связано с перепродажей "Укртелекома" в 2013 году.

?Кипрский суд постановил заморозить активы Ахметова на $820 млн
Фото: Макс Требухов

Окружной суд Никосии 27 декабря постановил заморозить активы бизнесмена Рината Ахметова на сумму 820 млн долларов по делу "Укртелекома". Об этом пишет Financial Times.

Под заморозку активов может попасть в том числе самая дорогая квартира в Гайд-парке в Лондоне, которую Ахметов приобрел в 2011 году.

Заморозка активов произошла по иску компании Raga Establishment, которая принадлежит бывшему председателю правления Родовид Банка Денису Горбуненко. Raga продала "Укртелеком" Ахметову в 2013 году за 860 млн долларов, но бизнесмен якобы внес только 100 млн долларов аванса и прекратил платежи.

У Ахметова есть время до 8 января на подачу апелляции.

Напомним, что государство продало 92,79% акций "Укртелекома" в 2011 году за 10,6 млрд грн. Его официальным покупателем выступила компания "ЕСУ", дочерняя фирма австрийского фонда EPIC. Два года спустя он перепродал телеком-оператора Ринату Ахметову.

Прежнее название Raga Establishment Ltd - Epic Telecom Invest Ltd. Эта кипрская компания выступила от имени австрийского фонда EPIC официальным владельцем "ЕСУ" на момент приватизации "Укртелекома".

Горбуненко приобрел Raga Establishment в 2013 году.

Фонд государственного имущества недавно объявил сделку по продаже "Укртелекома" недействительной, и требует вернуть корпорацию государству. Стороны конфликта ведут судебные разбирательства. Иски по "Укртелекому" рассматривают в Украине и Лондоне.


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