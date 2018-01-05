Теплый январь может погубить озимые посевы – эксперт

Теплый январь может погубить озимые посевы – эксперт

Плюсовая температура воздуха в Украине может погубить озимые посевы.

Об этом корреспонденту ГолосUA сообщил заместитель председателя Всеукраинской аграрной Рады Денис Марчук.

«Сложившаяся ситуация с посевами озимых культур в последние дни является достаточно сложной с точки зрения зимостойкости растений. Ведь при температуре 7-12 ° С растения вышли из состояния покоя, в котором они должны находиться в этот период. Активизация физиологических процессов делает их беззащитными перед последующим резким снижением температуры, которое зимой обязательно произойдет», - сказал он.

По мнению эксперта, в зоне риска находятся значительные площади озимых посевов.

«В 2017 году озимыми культурами в Украине засеяно 8 млн 300 тыс. га, что на 2,6% превышает аналогичный показатель 2016 года. Если даже часть из этих площадей испытывает обморожения, то аграрная отрасль может понести миллиардные убытки», - добавил Д.Марчук.

Он также указал на вред, наносимыйпосевам излишней влагой.

«Ситуацию осложняет отсутствие снежного покрова, который продержался всего 4-5 дней. На большинстве территории Украины за декабрь выпало примерно 2-3 месячных нормы осадков. С одной стороны, это хорошо потому накапливается влага за зиму в почве. Однако большое количество осадков провоцирует развитие болезней в посевах. Аграрии уже сообщают, что иногда обнаруживают признаки септориоза (грибковое заболевание) на растениях. Если погода останется такой же теплой и дождливой и в дальнейшем, возможно массовое развитие болезней», - подытожил эксперт Всеукраинской аграрной Рады.

Напомним, в 2017 году украинские аграрии в некоторых областях вынуждены были раньше времени начинать сбор озимого урожая из-за засухи. 




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Биткоин на пороге «момента истины», - BloombergБиткоин на пороге «момента истины», - Bloomberg
Минимальная зарплата учителя в Украине с 1 января увеличилась до 11 тыс. гривенМинимальная зарплата учителя в Украине с 1 января увеличилась до 11 тыс. гривен
В аэропорту "Борисполь" снесут два терминала и построят пять, – коммерческий директорВ аэропорту "Борисполь" снесут два терминала и построят пять, – коммерческий директор
В американский сэконд-хенд сдали пальто со спрятанной суммой 17 тысяч долларовВ американский сэконд-хенд сдали пальто со спрятанной суммой 17 тысяч долларов
Вступили в силу новые правила выхода на пенсиюВступили в силу новые правила выхода на пенсию
Блок рекламы


Похожие новости
Украине следует договариваться с итальянцами и словаками о транзите газа после 2019 года - экспертУкраине следует договариваться с итальянцами и словаками о транзите газа после 2019 года - эксперт
Эксперт: В январе продолжит дорожать топливо на АЗСЭксперт: В январе продолжит дорожать топливо на АЗС
В настоящее время банки фактически не кредитуют экономику – экспертВ настоящее время банки фактически не кредитуют экономику – эксперт
Цена угля в ОРЦ соответствует рыночной конъюнктуре, - эксперт Центра РазумковаЦена угля в ОРЦ соответствует рыночной конъюнктуре, - эксперт Центра Разумкова
Фонд гарантирования вкладов не сможет вернуть 60 миллиардов гривен МинфинуФонд гарантирования вкладов не сможет вернуть 60 миллиардов гривен Минфину
МВФ раскритиковал госбюджет на 2018 год из-за снижения страхового стажа и роста минималки – экспертМВФ раскритиковал госбюджет на 2018 год из-за снижения страхового стажа и роста минималки – эксперт
В Украине может снова подорожать электроэнергияВ Украине может снова подорожать электроэнергия
ВР может позволить физическим лицам ввозить товары в Украину без НДС – депутатВР может позволить физическим лицам ввозить товары в Украину без НДС – депутат
Рентабельность креветочной фермы в Украине может составить почти 20 % - экспертыРентабельность креветочной фермы в Украине может составить почти 20 % - эксперты
Эксперт объяснил, что нужно сделать в Украине для получения двух траншей МВФЭксперт объяснил, что нужно сделать в Украине для получения двух траншей МВФ
Последние новости
Подгружаем последние новости