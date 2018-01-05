Теплый январь может погубить озимые посевы – эксперт

Плюсовая температура воздуха в Украине может погубить озимые посевы.

Об этом корреспонденту ГолосUA сообщил заместитель председателя Всеукраинской аграрной Рады Денис Марчук.

«Сложившаяся ситуация с посевами озимых культур в последние дни является достаточно сложной с точки зрения зимостойкости растений. Ведь при температуре 7-12 ° С растения вышли из состояния покоя, в котором они должны находиться в этот период. Активизация физиологических процессов делает их беззащитными перед последующим резким снижением температуры, которое зимой обязательно произойдет», - сказал он.

По мнению эксперта, в зоне риска находятся значительные площади озимых посевов.

«В 2017 году озимыми культурами в Украине засеяно 8 млн 300 тыс. га, что на 2,6% превышает аналогичный показатель 2016 года. Если даже часть из этих площадей испытывает обморожения, то аграрная отрасль может понести миллиардные убытки», - добавил Д.Марчук.

Он также указал на вред, наносимыйпосевам излишней влагой.

«Ситуацию осложняет отсутствие снежного покрова, который продержался всего 4-5 дней. На большинстве территории Украины за декабрь выпало примерно 2-3 месячных нормы осадков. С одной стороны, это хорошо потому накапливается влага за зиму в почве. Однако большое количество осадков провоцирует развитие болезней в посевах. Аграрии уже сообщают, что иногда обнаруживают признаки септориоза (грибковое заболевание) на растениях. Если погода останется такой же теплой и дождливой и в дальнейшем, возможно массовое развитие болезней», - подытожил эксперт Всеукраинской аграрной Рады.

Напомним, в 2017 году украинские аграрии в некоторых областях вынуждены были раньше времени начинать сбор озимого урожая из-за засухи.