Освітяни Луганщини замовили газ з транспортуванням за ціною, нижчою прайсів «Нафтогазу»

Відділ освіти Новопсковської РДА Луганської області 26 грудня за результатами відкритих торгів уклав договір з ТОВ «АС» щодо поставки 748 тис. куб м газу протягом 2018 року за 6,36 млн грн. Про це повідомляється в системі «Прозорро».

Ціна договору включає вартість газу, як товару, а також його транспортування. Один з учасників закупівлі намагався оскаржити закупівлю газу з включенням ціни за транспортування магістральними трубопроводами, однак, пропустив строки подання скарги, тож колегія АМКУ залишила її без розгляду.

Конкуренцію переможцю торгів склали черкаське ТОВ «Енергогазрезерв» (8 620 грн/тис. куб м) та київське ТОВ «Укр газ ресурс» (8 900 грн/тис. куб м). Ці компанії не знижували своїх первинних цінових заявок, тоді як ТОВ «Ас» скинуло ціну ще на першому етапі аукціону – з 8 640 грн/тис. куб м до 8 500 грн/тис. куб м.

Затверджена сторонами ціна, 8 500 грн за 1000 куб м газу з транспортуванням, майже на чверть нижча прейскуранту «Нафтогазу України» на газ, як товар (без транспортування), з січня 2018 року.

Це також дешевше від прейскуранту самої компанії-постачальника, де вартість газу без транспортування у грудні становить 9 900 грн/тис. куб м.

За плановими обсягами протягом 2018 року «Ас» має поставити у січні 175 тис. куб м газу, у лютому – 159 тис. куб м, у березні – 97,5 тис. куб м, у квітні – 29 тис. куб м, у жовтні – 29,7 тис. куб м, листопаді – 100 тис. куб м та у грудні – 158 тис. куб м.

За даними «Youcontrol», ще до липня цього року волноваське ТОВ «Ас» було зареєстроване на Людмилу Станкєєву, відому як замдиректора донецької філії ДК «Газ України».

Сьогодні Станкєєва залишається керівником фірми, а власником прописаний її син – Ігор Станкєєв. Він також є одноосібним власником та керівником донецького ТОВ «Завод “Кватон”».

З початку року ТОВ «Ас» отримало державних замовлень на 118 млн грн.


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