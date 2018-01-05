Освітяни Луганщини замовили газ з транспортуванням за ціною, нижчою прайсів «Нафтогазу»
Відділ освіти Новопсковської РДА Луганської області 26 грудня за результатами відкритих торгів уклав договір з ТОВ «АС» щодо поставки 748 тис. куб м газу протягом 2018 року за 6,36 млн грн. Про це повідомляється в системі «
Ціна договору включає вартість газу, як товару, а також його транспортування. Один з учасників закупівлі намагався оскаржити закупівлю газу з включенням ціни за транспортування магістральними трубопроводами, однак, пропустив строки подання скарги, тож колегія АМКУ залишила її без розгляду.
Конкуренцію переможцю торгів склали черкаське ТОВ «Енергогазрезерв» (8 620 грн/тис. куб м) та київське ТОВ «Укр газ ресурс» (8 900 грн/тис. куб м). Ці компанії не знижували своїх первинних цінових заявок, тоді як ТОВ «Ас» скинуло ціну ще на першому етапі аукціону – з 8 640 грн/тис. куб м до 8 500 грн/тис. куб м.
Затверджена сторонами ціна, 8 500 грн за 1000 куб м газу з транспортуванням, майже на чверть нижча
Це також дешевше від
За плановими обсягами протягом 2018 року «Ас» має поставити у січні 175 тис. куб м газу, у лютому – 159 тис. куб м, у березні – 97,5 тис. куб м, у квітні – 29 тис. куб м, у жовтні – 29,7 тис. куб м, листопаді – 100 тис. куб м та у грудні – 158 тис. куб м.
За даними «Youcontrol», ще до липня цього року волноваське ТОВ «Ас» було зареєстроване на Людмилу Станкєєву,
Сьогодні Станкєєва залишається керівником фірми, а власником прописаний її син – Ігор Станкєєв. Він також є одноосібним власником та керівником донецького ТОВ «Завод “Кватон”».
З початку року ТОВ «Ас» отримало державних замовлень на 118 млн грн.
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Финансы
05.01.2018 09:58