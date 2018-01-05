У Новомосковську освітяни віддають мільйони на їжу для дітей улюбленцям, пов’язаним з екс-депутатом
Управління освіти виконкому Новомосковської міської ради більшість договорів на поставку продуктів або надання аналогічних послуг уклала з двома пов’язаними фірмами: ТОВ «Контракт продрезерв 5» і ТОВ «Наше майбутнє». Про це
«Громадський контроль порахував, що станом на 22 грудня управління уклало 33 таких договорів на загальну суму
Співвласником «Контракт продрезерв 5» вказана Шаркун Діана Олександрівна, яка проживає в Новомосковську за адресою: вул. Радянська 15, кв.52. За цією ж адресою проживає Шаркун Тетяна Анатоліївна. Вона є засновником ТОВ «ВП-Трейд», яке має однаковий номер телефону з ТОВ «Наше майбутнє» Олени Полякової та зареєстровано за однією адресою з «Контракт продрезерв 5».
Обидва підприємства знаходяться в
Другим співвласником ТОВ «Контракт продрезерв 5» є Діана Сергіївна Петровська. Це ж саме П.І.Б. має і
За даними системи «Прозорро», у 2017 році «Контракт продрезерв 5» отримав замовлень на 52 млн грн. Прокуратура вважає, що перемоги в тендерних процедурах
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