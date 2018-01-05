У Новомосковську освітяни віддають мільйони на їжу для дітей улюбленцям, пов’язаним з екс-депутатом

Управління освіти виконкому Новомосковської міської ради більшість договорів на поставку продуктів або надання аналогічних послуг уклала з двома пов’язаними фірмами: ТОВ «Контракт продрезерв 5» і ТОВ «Наше майбутнє». Про це повідомляє «Громадський контроль» з Дніпра.

«Громадський контроль порахував, що станом на 22 грудня управління уклало 33 таких договорів на загальну суму 9,46 млн грн ., які були витрачені на дитяче харчування. 20 з них на загальну суму 6,42 млн грн . були підписані з «Контракт продрезерв 5» та «Наше майбутнє».

Співвласником «Контракт продрезерв 5» вказана Шаркун Діана Олександрівна, яка проживає в Новомосковську за адресою: вул. Радянська 15, кв.52. За цією ж адресою проживає Шаркун Тетяна Анатоліївна. Вона є засновником ТОВ «ВП-Трейд», яке має однаковий номер телефону з ТОВ «Наше майбутнє» Олени Полякової та зареєстровано за однією адресою з «Контракт продрезерв 5».

Обидва підприємства знаходяться в підпорядкуванні екс-депутата Новомосковської міської ради від «Батьківщини» Олександра Шаркуна.

Другим співвласником ТОВ «Контракт продрезерв 5» є Діана Сергіївна Петровська. Це ж саме П.І.Б. має і дочка начальниці управління аудиту Новомосковської податкової інспекції.