У Новомосковську освітяни віддають мільйони на їжу для дітей улюбленцям, пов’язаним з екс-депутатом

Управління освіти виконкому Новомосковської міської ради більшість договорів на поставку продуктів або надання аналогічних послуг уклала з двома пов’язаними фірмами: ТОВ «Контракт продрезерв 5» і ТОВ «Наше майбутнє». Про це повідомляє «Громадський контроль» з Дніпра.

«Громадський контроль порахував, що станом на 22 грудня управління уклало 33 таких договорів на загальну суму 9,46 млн грн., які були витрачені на дитяче харчування. 20 з них на загальну суму 6,42 млн грн. були підписані з «Контракт продрезерв 5» та «Наше майбутнє».

Співвласником «Контракт продрезерв 5» вказана Шаркун Діана Олександрівна, яка проживає в Новомосковську за адресою: вул. Радянська 15, кв.52. За цією ж адресою проживає Шаркун Тетяна Анатоліївна. Вона є засновником ТОВ «ВП-Трейд», яке має однаковий номер телефону з ТОВ «Наше майбутнє» Олени Полякової та зареєстровано за однією адресою з «Контракт продрезерв 5».

Обидва підприємства знаходяться в підпорядкуванні екс-депутата Новомосковської міської ради від «Батьківщини» Олександра Шаркуна.

Другим співвласником ТОВ «Контракт продрезерв 5» є Діана Сергіївна Петровська. Це ж саме П.І.Б. має і дочка начальниці управління аудиту Новомосковської податкової інспекції.

За даними системи «Прозорро», у 2017 році «Контракт продрезерв 5» отримав замовлень на 52 млн грн. Прокуратура вважає, що перемоги в тендерних процедурах були не зовсім чесними. Тому «Контракт продрезерв 5» фігурує в кримінальних провадженнях, пов’язаних з підробкою документів, змовою з метою розтрати бюджетних коштів і завищенням цін.


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