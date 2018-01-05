Официальный курс валют установлен на уровне 28 гривен за доллар

Национальный банк Украины на пятницу, 5 января 2018 года, ослабил официальный курс гривны на 12 копеек - до 28,0134 грн за доллар против 27,8905 грн за доллар в четверг.

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 5 января установлены на таком уровне:

28,013366 грн за доллар;

33,798126 грн за евро;

0,486340 грн за роSSийский рубль;

37,931524 грн за фунт стерлинг.

По сравнению с 4 января, наличный курс всех валют по сравнению с гривной увеличился.