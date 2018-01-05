Официальный курс валют установлен на уровне 28 гривен за доллар
Национальный банк Украины на пятницу, 5 января 2018 года, ослабил официальный курс гривны на 12 копеек - до 28,0134 грн за доллар против 27,8905 грн за доллар в четверг.
Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 5 января установлены на таком уровне:
0,486340 грн за роSSийский рубль;
37,931524 грн за фунт стерлинг.
По сравнению с 4 января, наличный курс всех валют по сравнению с гривной увеличился.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Финансы
05.01.2018 05:44
05.01.2018 09:57