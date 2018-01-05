Официальный курс валют установлен на уровне 28 гривен за доллар

Официальный курс валют установлен на уровне 28 гривен за доллар

Национальный банк Украины на пятницу, 5 января 2018 года, ослабил официальный курс гривны на 12 копеек - до 28,0134 грн за доллар против 27,8905 грн за доллар в четверг.

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 5 января установлены на таком уровне:

28,013366 грн за доллар;

33,798126 грн за евро;

0,486340 грн за роSSийский рубль;

37,931524 грн за фунт стерлинг.

По сравнению с 4 января, наличный курс всех валют по сравнению с гривной увеличился.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Биткоин на пороге «момента истины», - BloombergБиткоин на пороге «момента истины», - Bloomberg
Минимальная зарплата учителя в Украине с 1 января увеличилась до 11 тыс. гривенМинимальная зарплата учителя в Украине с 1 января увеличилась до 11 тыс. гривен
В аэропорту "Борисполь" снесут два терминала и построят пять, – коммерческий директорВ аэропорту "Борисполь" снесут два терминала и построят пять, – коммерческий директор
В американский сэконд-хенд сдали пальто со спрятанной суммой 17 тысяч долларовВ американский сэконд-хенд сдали пальто со спрятанной суммой 17 тысяч долларов
Вступили в силу новые правила выхода на пенсиюВступили в силу новые правила выхода на пенсию
Блок рекламы


Похожие новости
Наличный курс евро в Украине достиг отметки 34,43 гривныНаличный курс евро в Украине достиг отметки 34,43 гривны
Цена нефти марки Brent достигла 68,01 доллара за баррельЦена нефти марки Brent достигла 68,01 доллара за баррель
У Кличка виставили на конкурс тисячу транспортних зупинок з відсічкою для малого бізнесу
В 2017 году бизнес вывел из Украины 1,8 миллиарда долларовВ 2017 году бизнес вывел из Украины 1,8 миллиарда долларов
В 2018 году Украина должна погасить 175 миллиардов гривен госдолга - МинфинВ 2018 году Украина должна погасить 175 миллиардов гривен госдолга - Минфин
НБУ перечислит 50,5 миллиарда гривен прибыли в госбюджет-2018НБУ перечислит 50,5 миллиарда гривен прибыли в госбюджет-2018
В Киеве в этом году на реконструкцию коллекторов направят более 120 млн гривенВ Киеве в этом году на реконструкцию коллекторов направят более 120 млн гривен
Налоговики ликвидировали в Киеве конвертцентр с оборотом более 150 миллионов гривенНалоговики ликвидировали в Киеве конвертцентр с оборотом более 150 миллионов гривен
Бывший директор филиала банка в Киеве присвоил 52 млн гривенБывший директор филиала банка в Киеве присвоил 52 млн гривен
3 января НБУ выдал банкам рефинансирование 1,8 миллиарда гривен3 января НБУ выдал банкам рефинансирование 1,8 миллиарда гривен
Последние новости
Подгружаем последние новости