Докапитализация «Ощадбанка» не решит проблем его клиентов - экономист

Докапитализация «Ощадбанка» на 5,75 миллиарда гривен, которая была принята Кабмином, является способом проспонсировать за госсредства политические игры заинтересованных в этом лиц.

Об этом в комментарии корреспонденту ГолосUA рассказал исполнительный директор Центра социально-экономических исследований CASEУкраина Дмитрий Боярчук.

«Докапитализация – это механизм финансирования политических процессов. Ситуация заключается в следующем – одни и те же самые клиенты в госбанках считаются неплатёжеспособными, тогда как в коммерческих банках они свои кредиты обслуживают. Нацбанк на это неоднократно обращал внимание», - сообщил экономист.

Кроме того, эксперт пояснял, что механизм докапитализации является замысловатой формой финансирования за госсредства политических игры тех или иных участников политического процесса.

«Докаптализация производится путем выдачи кредита тому или иному коммерческому банку со стороны госбанка. После чего банк, в который перечисляется та или иная сумма, объявляется неплатёжеспособным. А далее следует обращение в Кабмин с просьбой докапитализации», - пояснил эксперт.

Кроме того, как отметил Д. Боярчук, данный процесс практически невозможно проконтролировать.

«Это очень большая проблема, потому как данный процесс никто не может проконтролировать. И каждый раз данный процесс сопровождается политическими играми».

Напомним, 27 декабря Кабинет министров Украины принял решение докапитализировать «Ощадбанк» на 5,75 миллиарда гривен в связи с ухудшением качества кредитного портфеля.