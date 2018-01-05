НБУ перечислит 50,5 миллиарда гривен прибыли в госбюджет-2018

НБУ перечислит 50,5 миллиарда гривен прибыли в госбюджет-2018

Национальный банк в 2018 году должен перечислить в государственный бюджет 50,5 млрд гривен своей прибыли за прошлый год.

Об этом свидетельствует опубликованный Закон "О государственном бюджете на 2018 год", передают Українські Новини.

Согласно документу, средства будут перечислены после утверждения внешним аудитом и советом НБУ годовой отчетности, в соответствии с согласованным с Министерством финансов графиком.

В проекте госбюджета, который был принят в первом чтении, было предусмотрено перечисление Нацбанком 47,8 млрд гривен прибыли, тогда как ко второму чтению сумма увеличилась до 49,5 млрд гривен.

В апреле Совет НБУ согласовал сумму части прогнозируемой прибыли к распределению за 2017, которая будет подлежать перечислению в госбюджет 2018 года, она составляет 47,8 млрд гривен.

В комментарии агентству, НБУ сообщал, что не согласовывал с Кабмином увеличение перечисления прибыли.




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