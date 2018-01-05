Налоговики провели обыск главном офисе "Киевстара"

Следственные действия были проведены в рамках расследования неуплаты около 2,4 млрд грн налогов.

Налоговики провели обыск главном офисе "Киевстара"
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Фото: Макс Левин

В четверг, 4 января в главном офисе компании "Киевстар" провели обыск.

Об этом сообщил в Фейсбуке генеральный директор компании Петр Чернышов.

"Сегодня утром к нам в главный офис пришло около трех десятков налоговых полицейских. Проникли через охрану всей вот такой бригадой, просто раздвинув наш турникет, и предъявили нам Постанову Шевченковского районного суда г. Киева о разрешении провести обыск нашего офиса. В их составе пришли сразу четыре налоговых майора!... Что же они ищут в таком большом составе? Три договора, заключенных очень давно еще прошлым руководством компании и уже прекративших действие, и пару десятков дополнительных документов к ним", - написал он.

Чернышов также добавил, что компания в течение двух лет судится с Государственной фискальной службой, "которая считает, что "Киевстар" недоплатил рекордную сумму - почти 1,5 миллиарда гривен в бюджет Украины".

"Мы считаем, что это дело придумано, так как компания всегда исправно и в полном объеме перечисляет все налоги и сборы в бюджет страны. Не зря нас регулярно называют налогоплательщиком номер 1 в отрасли", - заявил гендиректор компании.

В ГФС уточнили, что обыск был проведен в рамках расследования уголовного производства по факту неуплаты около 2,4 млрд грн налогов "с целью изъятия документов, имеющих объективное значение в уголовном производстве".

Отмечается, что следственные действия проведены "во исполнение постановления следственного судьи от 3 января 2018 года.

"Сотрудники налоговой милиции во время обыска действовали в соответствии с нормами действующего законодательства и норм Уголовного процессуального кодекса. Во время проведения обыска в соответствии с изменениями в Уголовный процессуальный кодекс проводилась видеозапись", - заявили в ГФС.

Напомним, 14 декабря 2017 года Антимонопольный комитет оштрафовал "Киевстар" на 21,3 млн гривен.


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